VÍDEO: Professor faz música que ensina crianças a gostarem do próprio cabelo e viraliza na web; veja

O professor Allan de Souza, que ensina português e literatura no Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professor Carlos Falseth, no Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais ao dar uma aula sobre como as crianças devem aceitar o próprio cabelo. Ele fez uma música, na qual os pequenos aprendem sobre respeito e valorização das diferenças (veja no vídeo abaixo).

“O meu cabelo é bem bonito. É black power e bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da vitória é uma gracinha, cor de chocolate, feito de trancinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, vários cabelos. Não tenha medo, se olhe no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade”, cantam as crianças e o professor no vídeo.

Allan, que também é cantor e poeta, contou ao site G1 que conversava com uma outra colega quando surgiu a ideia de criar a música “antirracista”, como ele define. “Fui para casa, escrevi umas três letras e falei: ‘Vou testar essa com eles, não sei o que vão achar’. Deu certo, eles adoraram, os outros coleguinhas também adoraram, e a gente está cantando até então”, disse.

E o vídeo com as crianças cantando a música logo viralizou nas redes sociais. O sucesso foi tanto que outros professores passaram a adotar a canção em suas aulas.

“É uma satisfação enorme, uma alegria imensa. Isso é muito mágico, esse momento que a gente está podendo trazer uma nova educação inclusiva, trabalhando com autoestima, valorização, acolhimento. Acho que a escola, a educação infantil tem que sem isso: esse espaço de mudança”, destacou o professor.

