Vídeo mostra cobra caninana fazendo barulho assustador antes de atacar

Mais um flagra de uma cobra caninana (Spilotes pullatus) pouco amigável se tornou viral nas redes sociais esta semana. O perfil @pecuaria_rondonia trouxe as imagens para o Instagram e seguidores ficaram impressionados com o modo de defesa do animal.

A cobra caninana pode ser encontrada em propriedades rurais, atraída por roedores ou pelos galinheiros. Sua alimentação é bem variada e ela pode se alimentar também de ovos, algumas aves pequenas e até mesmo outras cobras.

O vídeo compartilhado mostra uma serpente das grandes com o pescoço inflado e em formato de “s”, arquitetando o bote. Movendo sua cauda como um chocalho em uma estratégia para distrair a possível ameaça, ela emite um som potente que também é captado pela câmera.

A cobra chega a dar um bote falso para assustar quem está filmando e acaba caindo no chão. A caninana pode ser muito ágil e rápida, o que facilita bastante sua fuga.

Veja este encontro com uma caninana de perto:

Alguns comentários lembraram que a caninana é inofensiva para os humanos: “Não tem veneno, mas tem violência sobrando”, brincou uma seguidora. Outro seguidor recordou “tá aí uma cobra que faz medo, mas não é peçonhenta”.

A caninana pode assustar quando está em modo de defesa e provavelmente seu nome também se originou da posição que adota nestes momentos.

De acordo com o portal Costa Norte, o nome caninana se origina do tupi que significa “que tem a cabeça pequena”. Artigos científicos apontam que o nome dado se refere ao tamanho da cabeça do animal em relação à espessura do pescoço, quando este se encontra inchado.

A caninana também pode intimidar devido ao seu tamanho, pois pode chegar a medir até de 2,5 metros de comprimento. Como não possui veneno, ela usa a constrição para matar suas presas e se alimentar.

Quando aperta os animais até que a circulação de oxigênio e sangue seja interrompida, ela os engole rapidamente. Em alguns casos, ataca com o bote e come os animais ainda vivos.

