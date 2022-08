‘Sorte’: químico da UFRJ relata acidente em laboratório e depoimento viraliza

Sabe aquele momento chato em que a equipe de segurança do trabalho puxa a orelha dos trabalhadores que não estão seguindo os protocolos? Pois é, sem eles muitos acidentes poderiam terminar de maneira ainda pior - como foi o caso de um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O químico Bruno Bittar - que mantém um canal no YouTube - viralizou no Twitter após fazer um relato sobre um acidente que aconteceu recentemente no laboratório da universidade.

Ele estava acompanhado de um aluno de Mestrado e uma técnica de laboratório. Sem os devidos jalecos e óculos de proteção, a centrífuga foi acionada - e logo o trio percebeu que havia algo errado.

“Eu, que não estava operando nada na hora, estava ao lado da centrífuga porque estava indo lavar alguma coisa na pia. Quando ela foi ligada ouvimos um estalo e ela continuou girando. O aluno tentou desligar ela no botão do stop, mas o tempo de resposta dela é demorado”, contou.

Bruno desligou o aparelho diretamente no interruptor, supondo que algum tubo estivesse mal posicionado. Contudo, ao ajustá-lo e reativar a máquina, o barulho prosseguiu, ainda mais alto.

“Foi então que BOOOM, a centrífuga estourou. Eu a vi rompendo e minha reação foi virar de costas e proteger meu rosto”, lembra.

Sem saber o que tinha dentro dos tubos, eles não chegaram a sofrer nenhuma consequência mais grave, pois estava ocorrendo apenas uma mistura de etanol e outra substância que Bruno não identificou, mas disse que não chegava a ser perigosa.

Apesar disso, ele logo percebeu que tinha contado apenas com a pura sorte: “se ali tivesse um ácido, por exemplo, eu tava f*, não teria um jaleco pra me proteger. ‘Ah, mas eu nem tava fazendo nada’, não importa, laboratório tem risco”, alerta.

Nesse dia o aluno de mestrado foi usar a centrífuga

Outros cientistas comentaram riscos semelhantes que já passaram, enquanto outros não resistiram e deram risada com a situação.

