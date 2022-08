Primeira ex-namorada de Elon Musk leiloa colar, cartão de aniversário e fotos antigas do magnata

A primeira ex-namorada do magnata Elon Musk está leiloando alguns itens da memória do então casal. Entre eles estão fotos antigas do “homem mais rico do mundo”, além de um cartão de aniversário que ele a enviou em 1995 e um colar. O lance inicial para quem quiser obter as “raridades” é de US$ 1 mil, o equivalente a R$ 5,1 mil.

Os itens estão sendo leiloados na RR Auction pela norte-americana Jennifer Gwynne, de 48 anos, que namorou com Musk entre os anos de 1994 a 1995, quando ambos estudavam na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Atualmente, ela trabalha como analista na empresa de saúde McKesson, é casada e mora na Carolina do Sul.

Ex-namorada leiloa fotos e cartão de aniversário escrito por Elon Musk (Divulgação/RR Auction)

Em entrevista ao jornal “Daily Mail”, Jennifer contou que decidiu transformar as memórias do ex-casal em imagens públicas para arrecadar fundos para custear a faculdade de seu enteado. Ela disse que resistiu por anos para tomar a atitude, mas ao ver outras pessoas ganharem milhares de dólares com a venda de itens relacionados ao magnata decidiu que “agora é a hora”.

“Tenho essas fotos e as anotações há muito, muito tempo. Mas agora eu estou tipo ‘bem, o homem não pode ficar de fora das manchetes... então...”, destacou ela.

A mulher também contou como eles começaram a namorar. “Nós nos conhecemos no outono de 1994. Eu era uma caloura e ele era um veterano. Estávamos no mesmo dormitório e trabalhamos juntos”, lembrou ela, que destacou que Musk, dono da Tesla e da SpaceX, sempre foi muito carinhoso.

“Ele era muito intenso, muito focado em seus estudos. Naquela época ele estava sempre falando sobre carros elétricos. Ele definitivamente estava indo para algum lugar. Ele apenas via a escola como um trampolim”, ressaltou Jennifer.

Ex-namorada de Elon Musk decide leiloar itens da memória com o magnata, nos EUA (Divulgação/RR Auction)

