Noivos polemizam ao definir trajes inspirados na Disney para seu casamento

Um casal de noivos causou uma grande polêmica após definir um “dress code incomum” para seu grande dia. De acordo com suas vontades, os convidados da celebração deverão comparecer ao casamento seguindo um código de vestimenta inspirado pela Disney, com proibições para qualquer tipo de fantasia e roupas de princesa.

O caso se tornou viral depois que uma imagem do convite foi compartilhada no Reddit, deixando usuários da plataforma impressionados com a escolha, e as limitações, feitas pelo casal em relação aos trajes da ocasião.

No convite, era possível ler a seguinte descrição: “Código de vestimenta: roupa formal estilo Disneybound. Escolha um personagem de um filme da Disney (Marvel, Pixar, clássicos) que NÃO seja uma princesa ou príncipe, e use roupas de cor semelhante a eles. Fantasias são proibidas exceto para crianças”.

Esclarecendo aos usuários da plataforma, foi feita uma explicação sobre o que seria o estilo Disneybound, algo que normalmente é utilizado por adultos ao visitarem os parques temáticos da Disney já que eles são proibidos de utilizar fantasias devido a possibilidade de serem confundidos com os atores que dão vida aos personagens nas dependências do parque.

As pessoas ficaram divididas com a decisão

Ao final do convite, os noivos reforçam que os convidados também devem evitar roupas de cor semelhante a qualquer membro da realeza da Disney, pois ao utilizarem esta paleta de cores poderão “ofuscar” os noivos.

Os usuários da plataforma, no entanto, ficaram com as opiniões divididas sobre o assunto sendo que alguns amaram a ideia enquanto outros foram completamente contra pois muitas pessoas podem “simplesmente não saber o que é Disneybounding”.

“Eu amo isso, mas sinto que seria difícil para algumas pessoas entenderem qual o conceito o que as faria aparecer no casamento usando fantasias”, comentou uma pessoa.

“As roupas de convidados estão em todo lugar, então se quer que as pessoas se inspirem na Disney para seus trajes formais, ao menos ofereça a elas algum exemplo”, finalizou outra.