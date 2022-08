Mulher tatua logotipo de supermercado nas nádegas para impressionar pretendentes

Jodie Waddell, de 32 anos, decidiu fazer uma estranha homenagem a seu antigo local de trabalho e tatuou o logotipo da rede de supermercados em sua nádega como uma forma de conseguir um “quebra-gelo” com possíveis parceiros que a encontram no Tinder.

Conforme a revelação feita por Jodie em seu perfil no TikTok, ela decidiu usar a tatuagem inusitada como uma forma de aliviar as tensões geradas em um primeiro encontro. No entanto, apesar de ter o logotipo do supermercado tatuado, ela deixou de trabalhar no local.

Segundo seu relato, compartilhado pelo The Mirror, ter a tatuagem a ajuda a chamar a atenção de pretendentes em potencial no Tinder, sendo que em alguns casos ela até mesmo chegou a receber bebidas grátis por conta da inusitada tatuagem.

“Cada mensagem que recebo é sobre a tatuagem” revela ela que ainda afirma que o desenho é tido como uma boa memória compartilhada por ela e seus antigos colegas de trabalho. Jodie ainda garante que, mesmo com a tatuagem, ela não espera ter benefícios ou descontos na loja.

Ela ficou orgulhosa da tatuagem

Orgulhosa da tatuagem gravada em sua nádega, Jodie decidiu usar seu perfil do TikTok para compartilhar com os seguidores as “coisas mais inusitadas” e as “maiores dúvidas” referentes a sua tatuagem, sendo que grande parte delas foram perguntas recebidas via Tinder.

“A maioria das pessoas estão realmente ansiosas para saber se a tatuagem em questão é real”, comenta a mulher que em seguida revela que muitas pessoas que falam com ela só acreditam vendo o desenho.

Após receber a pergunta, ela respondeu com uma imagem que mostra em detalhes as grandes letras verdes tatuadas em seu corpo. “É o preço do supermercado”, brinca a mulher na legenda do vídeo.

No entanto, Jodie deixou seu emprego na rede de supermercados e passou a trabalhar em outra grande rede do Reio Unido, onde desempenha a função de assistente de balcão. Diante da mudança, ela recebe diversos questionamentos de amigos sobre quando ela homenageará o novo emprego na outra nádega.

“Todo mundo fica me perguntando quando vou fazer um bife assado ou um enroladinho de salsicha no outro lado. Sou mãe solteira, então vou precisar economizar bastante dinheiro antes de poder fazer isso com alguma segurança”, revela a mulher.