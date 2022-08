Mulher é atacada por irmã após ‘dar preferência’ para sobrinha em relação aos outros com presente caro (Reprodução/Pixabay - ha11ok)

“Minha irmã e eu estamos brigadas por isso, então preciso saber se fiz algo errado”, foi assim que a usuária u/throwawaygifti iniciou seu relato no Reddit, nesta terça-feira (23), após desentendimento com a irmã. De acordo com ela, sua parente a acusou de dar preferência a uma sobrinha em relação aos outros.

“Tenho 2 irmãs, Hannah (F40) e Sarah (F41). Sarah tem dois filhos, Gina (F11) e Alec (M17). Hannah tem uma filha, Faye (F16). (Todos os nomes ilustrativos)”, explicou a autora do relato.

“A família de Sarah está muito bem. Seus filhos têm uma vida fácil e eu diria que eles são até de alguma forma mimados. Hannah, no entanto, está lutando financeiramente”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher não acredita no que cunhada diz sobre seu filho e decide ir embora: ‘Mandei ela se f**er’”

Presente e intriga

De acordo com a autora do relado, o aniversário de Faye aconteceu há três dias. Ela ficou refletindo sobre como presentearia a sobrinha e se lembrou que o laptop da menina estava quebrado.

“Eu sabia que Hannah não poderia substituí-lo, então decidi comprar um Chromebook para presenteá-la, mas depois lembrei o quanto ela sempre quis jogar e decidi que seria bom se alguém a mimasse uma vez, então comprei um laptop para jogos”, escreveu.

Após o aniversário da sobrinha, uma de suas irmãs, a mãe de Gina e Alec, ligou para ela e surtou com a mulher no telefone.

“Sarah me chamou de idiota porque sempre sou a favor de Faye. Ela disse que não é justo eu ter dado um laptop para jogos para Faye, mas só tenha comprado um par de sapatos para o aniversário de Alec ou que eu passe muito mais tempo com Faye (que é porque Gina e Alec são mimados, então eu gosto mais de passar tempo com Faye).

Nos últimos três dias, ela contou isso para toda a nossa família e me chamou de vários nomes no Facebook”, finalizou.

Os internautas apoiaram a mulher e afirmaram que ela “não precisa da opinião da irmã sobre como gastar seu dinheiro”.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.