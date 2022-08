“Mistério”: Motocarro ‘fantasma’ toma impulso e vai embora sem condutor

Um curioso vídeo compartilhado pelo Publimetro da Colômbia captou o momento que um motocarro parado desce a ladeira, contorna a rua e vai embora, sem condutor, levando todos a acreditar que a manobra seria ação de um ‘fantasma’.

O estranho fenômeno ocorreu na cidade de de Ayacucho, no Peru, em frente da casa do condutor, onde todas as noites ele deixa o veículo estacionado, sem que nunca tenha registrado qualquer incidente.

No vídeo compartilhado pela mídia Ayacucho360, o motocarro está parado, completamente imóvel na frente de uma casa. Pela luz do poste, nota-se que já é de noite quando o veículo começa a andar, primeiro descendo uma pequena ladeira para o lado da rua, depois mudando de direção e descendo a rua em alta velocidade.

Um motociclista que passa pelo local no momento para e fica olhando o veículo descendo sem condutor, sem entender nada. O motocarro desce mais alguns metros pela rua e depois para, sem bater em nada.

As imagens geraram muito debate nas redes e várias interpretações. Enquanto alguns acreditam tratar-se de algo realmente sobrenatural, outros defendem que tudo não passou de um acidente comum, com o veículo parado sem o freio de mão acionado pegando embalo com a ladeira e descendo a rua. As mudanças de direção também foram apenas um acaso, segundo eles.

Algumas pessoas, ainda, apostaram que é um golpe para roubar o veículo e que a polícia deveria ser acionada para investigar o caso.

Um comentário mais espirituoso levantou a hipótese de que o fantasma estaria com pressa para cumprir algumas obrigações: “Mesmo morto, tem que trabalhar”, disse.

