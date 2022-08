Mãe é internada com desnutrição após se sacrificar para alimentar filhos; “Desmaio de fome o tempo todo”

Mãe é internada com desnutrição após se sacrificar para alimentar filhos Foto ilustrativa - Freepik @ wavebreakmedia

Uma triste história se tornou conhecida recentemente no Reino Unido, após uma mãe, de 43 anos, ser internada pela segunda vez em menos de um ano com desnutrição por um motivo específico: ela sacrifica sua alimentação para poder garantir a dos filhos.

Segundo informações, as crianças, ambas de 11 e 14 anos, moram com a mãe que nem sempre tem recursos suficientes para poder alimentar a família, principalmente agora em que diversos países enfrentam um aumento no preço de produtos de consumo básico.

Kelly Thomson, a mãe das crianças, contou que atualmente tem uma quantia semanal que seria equivalente a R$ 250,09 (câmbio de 24 de agosto de 2022, às 11h28, horário de Brasília) e por este motivo é que ela reduziu a sua alimentação comendo apenas 1 refeição por dia, o que resultou na anteriormente citada desnutrição.

“Tudo está mais caro cada vez que vou ao supermercado e nem consigo ver o valor do gás. [...] Eu odeio acordar todas as manhãs pensando, ‘Oh meu Deus, de novo não.’ Não sei o que vou fazer. Não temos nada. Sinceramente, acho que vou ter que começar a mendigar na rua”, lamentou a mulher.

Por sua vez, Thomson disse que está desesperada e não sabe mais o que fazer: “Estou muito preocupada e choro todos os dias. Tenho tanto medo de perder a cabeça, e eu costumava ser uma pessoa muito feliz. Estou preocupada com minha saúde, desmaio de fome o tempo todo. Eu lutei e lutei e não sei mais o que fazer”.

