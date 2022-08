Jovem joga fora mala com R$ 39 mil por engano e este foi o desfecho da história

Jovem joga mala com R$ 39 mil por engano no lixo e este foi o desfecho da história Foto ilustrativa - Freepik - @user14159562

Qual seria a sua reação se descobrisse que jogou fora uma mala por engano com uma quantia equivalente a mais de R$ 39 mil? Bom, se ficou curioso sobre esta pergunta, trata-se de um fato que ocorreu recentemente com uma jovem em San Juan de Miraflores, no Peru. Vamos entender melhor este caso?

Segundo explica o portal chileno 24 Horas, a filha de uma moradora resolveu descartar alguns itens que ocupavam espaço em casa, dentre eles a mala em questão. No entanto, ela não sabia que dentro havia a quantia de S/30 mil (sóis), valor que havia sido economizado pela dona da residência há anos.

Ao notar o que havia acontecido, a dona do dinheiro começou uma corrida desesperada por várias quadras em busca do caminhão de coletores de lixo. Após encontrar os funcionários, a mulher explicou a situação e, rapidamente, se iniciaram os protocolos para a procura do valor.

O desfecho desta história

Cerca de 40 minutos depois de grande angústia, por sorte, os funcionários finalmente encontraram a quantia que foi descartada pela filha da moradora e que agradeceu imensamente pela ajuda recebida.

Por sua vez, o prefeito Daniel castro também agradeceu os funcionários, que foram identificados como: Manuel Ormeño Vargas, Limber Cárdenas Castro, Percy Quispe Nina, Rogelio Ulloa Cora e Gilberto Diaz Zamora.

Jovem joga mala com R$ 39 mil por engano no lixo e este foi o desfecho da história

