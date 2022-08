Gestante fica surpresa ao descobrir que a sogra ‘pegou’ seu jantar

Uma mulher grávida ficou completamente assustada com a atitude de sua sogra durante um jantar em família. Segundo ela, o jantar era composto por almôndegas, molho, purê de batata, brócolis e pão caseiro feitos por ela para a ocasião.

Conforme o relato publicado pela mulher no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, ela afirma ter preparado porções “grandes o bastante” para alimentar seus filhos, marido e sogra e os deixou jantando enquanto foi retirar algumas roupas da máquina.

No entanto, ao retornar ela se surpreendeu quando notou que sua própria porção havia desaparecido e ficou ainda mais surpresa ao encontrar a sogra se servindo de seu prato. “Ainda estou atordoada com a situação, mas tudo bem. Vou acabar comprando um fast food mais tarde, talvez ela estivesse com muita fome”

“Eu me senti meio mal por não ter cozinhado o bastante para todos, mas depois que ela ficou satisfeita ela ainda me pediu um recipiente para levar o restante para jantar na noite seguinte. Quando reparou que era o meu prato de comida que ela estava comendo, ela disse que eu podia comer o restante. Na mesma hora dei a ela um recipiente e agradeci a ‘gentileza’”.

A sogra acha que agiu corretamente

Segundo relato, a mulher revela que sua sogra foi embora levando sua marmita para a noite seguinte, mas ela permaneceu irritada com a situação já que acabou sem jantar.

Percebendo o humor da esposa, seu companheiro a questionou sobre o que havia ocorrido e ela em seguida explicou, levando o homem a concordar que sua mãe agiu de forma “gananciosa e egoísta”. Para esclarecer a situação, ele enviou uma mensagem de texto pedindo para a mãe se desculpar com sua esposa.

“Ela respondeu dizendo que eu agi como uma pessoa mesquinha e que eu deveria ter cozinhado mais e antecipado a intenção dela de levar para casa uma porção para o dia seguinte. Eu começo a pensar que eu é quem devo a ela um pedido desculpas pela minha atitude. Ela começou a postar sobre isso nas redes sociais e estão dizendo que eu agi como uma anfitriã ruim”, comenta a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve parar por aí. “Lendo sua história você sabe bem lá no fundo que ela fez isso de propósito para comprar essa briga com você. Nunca mais cozinhe para ela”, comentou uma pessoa.

“Sério, eu provavelmente não permitiria que ela dissesse esse tipo de coisas para mim. Como assim não fiz jantar o bastante? Fiz para uma refeição, não para alimentá-la pelo resto da semana”, comentou outra pessoa.