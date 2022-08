Funcionário de aeroporto na Rússia morre ao ser atingido por hélice de avião

Um funcionário do aeroporto de Beloyarskiy, na Rússia, morreu após ser atingido pela hélice de um avião que se preparava para decolar na última sexta-feira (19).

De acordo com o “Extra”, com informações do jornal “Pravda”, Andrey Abakumov tinha 48 anos e trabalhava como técnico no aeroporto. Sua função era deixar tudo pronto para a decolagem dos aviões.

Andrey estava ao lado de uma aeronave Antonov An-24, da empresa UTair, quando a tragédia aconteceu. Ele chegou a abaixar a cabeça para não ser atingido pela hélice, mas acabou se sendo golpeado e não resistiu.

A polícia está investigando as circunstâncias da morte.

Avião misterioso

Uma foto que parece ser de um avião caído em uma floresta na Austrália tem deixado os usuários do Google Maps intrigados.

Ainda de acordo com o “Extra”, com informações do site “new.com.au”, a imagem foi descoberta e postada pela primeira vez nas redes sociais por Victoria Ottley. Nela, o avião parece estar praticamente intacto em uma clareira nas cordilheiras de Cardwell, localizadas perto da costa de Queensland.

Avião 'caído' é capturado por Google Maps (Reprodução)

De acordo com o Australian Transport Safety Bureau, órgão de segurança nos transportes da Austrália, não há relatos de nenhum avião de passageiros desaparecido na região.

O registro sugere que a aeronave estava voando muito abaixo do esperado.

Autoridades de segurança de transporte australianas disseram, no entanto, que é provável que a imagem seja produto de uma falha no software do Google.

O Google não havia emitido nenhuma declaração oficial sobre o caso, que segue deixando internautas curiosos.

