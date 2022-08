Estudante faz processo seletivo para ‘ficante’ durante a Copa do Mundo e seleção viraliza na web

A estudante universitária Cecília Monteiro, de 22 anos, viralizou nas redes sociais ao anunciar um processo seletivo um tanto inusitado: ela procura por um “ficante master plus” para curtir os jogos da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro. Uma postagem dela feita no Twitter logo ganhou repercussão e ela recebeu propostas de vários pretendentes. Mas um deles chamou mais a atenção, já que enviou um currículo destacando todas as suas qualificações para a função (veja abaixo).

Tudo começou quando a brasiliense decidiu postar em seu Twitter que estavam abertas as inscrições para um processo seletivo para o “ficante” que queira curtir junto o período da Copa. A postagem começou a circular nas redes e Cecília recebeu muitas “cantadas” de interessados na vaga.

abrirei um processo seletivo p arranjar um ficante master plus p combinar camisa e ficar de casal na copa, faltam 100 dias🇧🇷 — Cerília (@cimonteiroo) August 16, 2022

Foi quando o estudante Vinicius de Freitas Cópio, de 20 anos, decidiu se candidatar e, como um bom concorrente ao cargo, ele enviou até seu currículo, no qual destacou que “ficar de casal na Copa é coisa séria”. A postagem dele também viralizou e rapidamente passou de 118 mil curtidas.

Ficar de casal na Copa é coisa séria🇧🇷 pic.twitter.com/kfR9TyWGWb — Vini (@vini_copio) August 16, 2022

Entre os atributos destacados pelo rapaz no currículo estavam qualificações como conchinha profissional, cafuné, fazer rir caso o Brasil perca entre outras habilidades. Assim que Cecília viu as experiências de Vinicius, comunicou logo em seguida que ele tinha sido contratado e também anunciou, na rede social, que o processo seletivo estava encerrado.

Agora é esperar a Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro, para ver como o estudante vai cumprir com a nova função.

Seleção para ‘namorado de aluguel’

A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, mais conhecida como a “Vovó fitness”, está em busca de um novo namorado. Mas o objetivo dela não é viver um romance, mas, sim, achar um “parceiro de aluguel” para produzir vídeos para uma plataforma de conteúdo adulto.

Andrea Sunshine, a 'Vovó fitness', está em busca de um namorado de aluguel (Reprodução/Instagram @andrea__sunshinee)

Ao jornal Extra, ela falou sobre a nova empreitada. “Tenho recebido muitos pedidos para parcerias. No começo achei engraçado, mas depois pensei com mais carinho. Muitos homens querem gravar algum tipo de conteúdo comigo para a plataforma”, revelou ela.

Famosa por fazer postagens no Instagram mostrando suas rotinas de treinos, Andrea contou que busca um parceiro com alguns requisitos. Tem que ser homem, de até 30 anos, que não fume, que goste de malhar e que não tenha filhos.

