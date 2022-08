Ele foi forçado a revelar um segredo durante o casamento da irmã

Um homem se viu em apuros depois de ser forçado a revelar um segredo no dia do casamento de sua irmã. Segundo ele, ninguém de sua família sabia que ele havia se casado em segredo meses antes do casamento de sua irmã e a verdade foi revelada bem nesta ocasião.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem contou sua história por meio de uma publicação no Reddit onde revela ter fugido com seu marido para se casar em segredo.

Segundo seu relato, ele e o marido se casaram em segredo em junho e decidiram não contar para suas famílias, no entanto a verdade foi revelada quando os homens esqueceram de retirar as alianças de casamento antes de comparecerem para o casamento da irmã de um deles.

“Nós fugimos no final de junho e não nos importamos com um grande casamento porque nunca sonhamos com isso. Nos apaixonamos pelo oposto, fazer isso em segredo e manter como algo somente nosso”, revela o irmão da noiva.

“Chegamos a pensar em fazer uma festa no nosso aniversário de um ano para revelar a união e comemorar com nossas famílias, mas até então ninguém sabia. Moramos há algumas horas de distância e pensei em contar pessoalmente, mas desde então não nos vimos”.

Recentemente, o encontro com a família do homem aconteceu para o casamento de sua irmã, que seguiu o estilo tradicional, e ele em momento algum pensou em revelar seu casamento na ocasião, mas esqueceu de um pequeno detalhe: as alianças.

“Ela estava focada em um milhão de coisas e nós também nem lembramos das nossas alianças”, conta o homem.

A família não deixou passar

Segundo o homem, o fato de estar casado e usando as alianças ao longo dos últimos dois meses acabou se tornando algo natural. “Eu não a tiro e mal me lembro de estar usando a menos que alguém sinalize”.

“Fomos a um café da manhã com minha irmã no dia do casamento e também participaram minha mãe e as madrinhas dela. Minha mãe reparou no anel e nós tentamos mudar o rumo da conversa para não estragar a ocasião, mas minha mãe ficou pressionando e acabamos admitindo”.

“Na mesma hora minha irmã ficou completamente irritada e pediu para nós irmos embora. Pedimos desculpas a ela e dissemos que não era nossa intenção, mas ela ficou firme em sua decisão. No resto do dia tudo aconteceu normalmente, mas conversamos com algumas das madrinhas e elas disseram que minha irmã achou que foi uma atitude proposital nossa para roubar a atenção do casamento dela”.

Leia também: Vídeo - Convidada corta bolo de casamento antes dos noivos

Por sua vez, os usuários do Reddit ficaram divididos sobre o assunto e muitos disseram acreditar que ele estava errado por não ter revelado antes para a família.

“Desculpe, mas não consigo acreditar que você não pensou que as pessoas iriam ignorar suas alianças e não fazer perguntas”, comentou uma pessoa.

“Parece que vocês não tiveram a intenção de fazer isso, mas usar as alianças acaba se tornando uma forma de anúncio do casamento e deixar a família descobrir isso exatamente no dia do casamento da sua irmã com certeza foi algo que a aborreceu”, comentou outra.