Ela se assustou ao descobrir que os filhos do vizinho ‘assaltaram’ sua geladeira

Uma mãe está espantada com o comportamento dos filhos de seus vizinhos depois de realizar um encontro de pais e filhos em sua casa. Conforme seu relato, o comportamento das crianças era “feral”.

Segundo a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o Mumsnet para desabafar sobre a situação que aconteceu recentemente em sua casa. Em seu relato, ela afirma ter ficado horrorizada com a atitude dos filhos de seus vizinhos que “tomaram conta” de sua casa sem respeitar quaisquer limites.

“Eu tenho 30 e poucos anos e eu definitivamente venho de uma família inclusiva com pais ‘descontraídos’ em alguns aspectos. Tive meu primeiro filho esse ano e recentemente comecei a fazer minhas amigas mães”.

“Aqui onde moro é tudo muito tradicional, com as mães ficando em casa ou trabalhando meio período enquanto os filhos estudam. Então recentemente decidi organizar alguns ‘encontros’ de pais e filhos para conhecer as mães de bebês aqui do meu bairro”, revela a mulher.

Segundo ela, apesar do foco ser os bebês, as mães acabam trazendo também seus filhos mais velhos, no entanto, uma visita recente, envolvendo crianças entre 5 e 8 anos, acabou saindo completamente do controle.

Ela se surpreendeu com a atitude das crianças

Em seu relato, a mulher conta que as crianças começaram a realizar uma série de ações descontroladas: “Pulavam no sofá, entraram no meu quarto e olharam meu guarda-roupa, uma delas até mesmo roubou coisas da minha geladeira antes mesmo de eu ter a oportunidade de servir o almoço a todos”.

“Outra se levantou no meio da refeição para brincar e se recusou a beber qualquer coisa porque só tínhamos leite ou água”, conta a mulher.

“Além disso, elas roubaram comida do prato de outras pessoas, interromperam os adultos enquanto conversavam e começaram a arranhar a parede com brinquedos de metal quando se sentiram ignorados”.

Segundo ela, até mesmo seu marido ficou espantado com o estado da casa após o término da visita. “Ele está cansado das pessoas não dizerem aos filhos como eles devem se comportar quando são hospedes na casa de alguém e também se sente desconfortável por ter que intervir quando uma criança está fazendo algo perigoso enquanto os pais simplesmente ignoram”.

Para as pessoas do fórum, eles realmente precisam se preocupar já que os comportamentos não são aceitáveis para crianças nessa faixa de idade. “Não é normal uma coisa dessas! Meus filhos seriam levados para casa na mesma hora. Eles sabem que existem regras diferente nas casas de outras pessoas”.

“Isso não é normal mesmo! Tenho 3 filhos e não tolero isso nem na minha casa e muito menos na de outra pessoa! Não convide essas crianças para uma nova visita, elas parecem mimadas, rudes e com pais que não têm interesse em controlar esse tipo de comportamento”, finalizou outra pessoa.