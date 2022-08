Ela manteve o nome do filho escolhido por 12 anos até que sua cunhada o ‘roubou’

Uma mulher ficou completamente devastada ao descobrir que sua cunhada decidiu usar o nome escolhido por ela para seu filho, 12 anos antes de conceber a criança. Segundo ela, o nome já estava escolhido desde o nascimento de sua filha, fruto de um relacionamento anterior.

Decepcionada com a atitude da cunhada, a mulher contou sua história no Mumsnet e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Como outros familiares não sabiam de sua escolha, ela agora teme ser acusada de “roubar o nome” do filho de sua cunhada.

Em seu relato a mulher explica que a irmã de seu parceiro também está grávida e perguntou a ele quais nomes eles estavam pretendendo usar para seu bebê. Sem saber das intenções da irmã, o homem disse a ela suas três principais escolhas e se surpreendeu ao descobrir que ela escolheu exatamente o mesmo nome que eles.

“Estamos esperando nosso primeiro bebê juntos depois de passar por cinco abortos espontâneos. Estou bem ansiosa com todos os aspectos dessa gestação por conta das perdas anteriores e ainda tenho medo de que não dê certo”, revela a mulher.

“Desde o começo temos três nomes que gostaríamos de usar, e semanas atrás descobrimos que minha cunhada também está grávida, meu marido decidiu contar a ela os nomes que escolhemos”.

A cunhada escolheu o nome que ela quer utilizar

Segundo o relato da mulher, recentemente sua cunhada descobriu o sexo do bebê e anunciou o nome escolhido para a criança. “É o meu nome favorito desde que minha filha nasceu há 12 anos. Fiquei devastada e furiosas e ela só disse ‘desculpe’”.

“Nosso bebê nasce meses antes do dela e eu sinto que ainda devo poder usar o nome independente da escolha dela e de destruir nosso relacionamento com ela. Não somos muito próximos, mas sei que isso vai gerar atritos para todos”.

“Sinto que por não termos anunciado o nome de forma pública, podemos ser considerados os errados na situação. Eu só queria esperar até o nascimento”, revela a mulher.

Para as pessoas do fórum, ela não deve se importar com isso e deve seguir em frente com o nome. “Vá em frente, use o seu nome favorito”, encorajou uma pessoa.

“Seu bebê nasce primeiro, então use o nome. Ela sabe que o nome era sua escolha e que não tem direito de reservá-lo. Se ela começar apenas corte os argumentos dela”, comentou outra.