“Bom trabalho”:Foto de turista ajuda Ucrânia a localizar mísseis antiaéreos da Rússia

Uma foto displicentemente postadas nas redes sociais por um turista russo ajudou a Ucrânia a localizar uma bateria de mísseis antiaéreos usada pelo inimigo, segundo o Metro.Uk.

Na foto, o turista usa apenas sunga e está na frente de um veículo militar que abrigava um potente sistema aéreo russo, o S-400.

Pelas imagens, a inteligência ucraniana descobriu que tratava-se de um local perto da cidade de Yevpatoriya, na Crimeia, região ocupada pelo exército russo. As fotos foram postadas no VK, o equivalente russo do Facebook, que também é monitorado pela Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Ucrânia ironizou a situação, dizendo que no início da guerra havia pedido aos turistas russos que não visitassem a Crimeia a menos que quisessem “férias de verão desagradavelmente quentes”.

“Talvez estejamos sendo muito duros com os turistas russos. Às vezes eles podem ser realmente úteis. Como este homem tirando fotos diante de posição de defesa antiaérea russa perto de Yevpatoria, na Crimeia ocupada. Obrigado e continue com o bom trabalho!”, disse a postagem compartilhada pelo Twitter.

6 meses de guerra

Em seis meses de guerra, as baixas de ambos os lados são imensas. O governo ucraniano revelou na última segunda-feira que pelo menos 9 mil soldados foram mortos desde o início da invasão russa, que começou em 24 de fevereiro.

A última estimativa divulgada pelo governo russo foi em abril, quando o presidente Valodymir Zelensky disse que 3 mil soldados haviam sido mortos e pelo menos 10 mil foram feridos.

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Nesta quarta-feira, Zelensky discursou no dia da independência do país e disse que a guerra só vai acabar quando Kiev sair vitoriosa. Não nos importamos com o exército que vocês têm, só nos importamos com nossa terra. Lutaremos por ela até o fim”, disse, em claro recado ao governo Putin.