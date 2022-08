‘Vovó fitness’ busca ‘namorado de aluguel’ para produzir conteúdos em plataforma adulta; entenda

A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, mais conhecida como a “Vovó fitness”, está em busca de um novo namorado. Mas o objetivo dela não é viver um romance, mas, sim, achar um “parceiro de aluguel” para produzir vídeos para uma plataforma de conteúdo adulto.

Ao jornal Extra, ela falou sobre a nova empreitada. “Tenho recebido muitos pedidos para parcerias. No começo achei engraçado, mas depois pensei com mais carinho. Muitos homens querem gravar algum tipo de conteúdo comigo para a plataforma”, revelou ela.

Famosa por fazer postagens no Instagram mostrando suas rotinas de treinos, Andrea contou que busca um parceiro com alguns requisitos. Tem que ser homem, de até 30 anos, que não fume, que goste de malhar e que não tenha filhos.

A atleta de fisiculturismo Andrea Sunshine, que mora na Inglaterra, destacou que acredita que os homens demostram interesse em fazer parcerias com ela não apenas pelo físico, mas também por ela ser uma mulher madura e confiante.

“A descoberta da sexualidade não tem idade. Mas acho que quando ela ocorre em uma certa idade, chama a atenção. E sentir-se sexy depois dos 50, sem se importar com a opinião alheia, é melhor ainda”, afirma.

Venda de calcinhas usadas?

A atriz colombiana Aura Cristina Geithner, de 55 anos, decidiu se aventurar na nova plataforma de venda de conteúdo erótico, o OnlyFans, com um empreendimento inusitado.

“Não sou apenas uma atriz de novela, sou uma mulher atual que vive, que sonha, que trabalha, que é feliz e que adora se adaptar às novas mudanças porque não me dê medo”, disse em entrevista à rede Telemundo.

Aura Cristina Geithner está vendendo calcinhas usadas por ela Fuente: Instagram.

Seu novo empreendimento na rede exclusiva para assinantes é na área de vendas. Ela está comercializando calcinhas usadas (por ela mesma, é claro), e garante que há quem tenha ‘interesse comercial’.

“São calcinhas muito finas, muito bonitas. Eu as uso. Eu sou obviamente muito cuidadosa e muito higiênica. Não entrego calcinhas sujas, longe disso, mas estão impregnadas do meu cheiro pessoal”, garantiu a atriz.

Ela também revelou que em seu canal é bastante ousada em seu conteúdo. ”Sou sensual, brinco muito de me vestir, com lingerie e com transparências”, afirmou.

A atriz que é famosa em seu país pelas personagens que interpretou em novelas como “Eternamente Manuela”, “Segredo do Amor” e “Gata Selvagem” preferiu não revelar abertamente os preços e modelos das peças íntimas que está comercializando.

