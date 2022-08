Vídeo mostra cobra em batalha por sobrevivência com tatu

A cobra jiboia-arco-íris ou salamanta (Epicrates cenchria) chega a alcançar 2 metros de comprimento. Elas não são peçonhentas e se alimentam principalmente de roedores e marsupiais, lagartos e aves, mortos por constrição, assim como as sucuris fazem

Recentemente, um vídeo que mostra como esta cobra que pode ser encontrada no território brasileiro impressionou no YouTube ao revelar como a sobrevivência na natureza não está garantida para ninguém.

Haroldo Bauer, conhecido como o “Rei Das Serpentes”, compartilhou as imagens. Ele faz vídeos com diversas serpentes com o intuito de ensinar e desvendar mitos sobre esses animais.

De acordo com o portal Cenário MT, Bauer e sua equipe passaram horas filmando o comportamento de um tatu-peba, um mamífero que costuma cavar tocas e pode chegar a medir até 49 centímetro de comprimento.

A cobra salamanta é conhecida por apresentar cores diferenciadas, podendo ficar furta-cor e metálico azulado quando exposta ao sol.

Veja as imagens da luta entre a cobra e o tatu:

Além dessa batalha, outra luta impressionou na Internet recentemente. O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, comentou as imagens em seu canal do Youtube.

O vídeo mostra como um furão-pequeno (Galictis cuja), encontrado na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Paraguai, enfrentou uma cobra cascavel, que possui um veneno poderoso, que destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares, afeta os sistemas nervoso e renal.

Confira o vídeo comentado por um especialista:

