VÍDEO: Goleiro erra nome da namorada ao fazer homenagem e gafe viraliza nas redes sociais; veja

Uma homenagem pode ter custado uma crise no relacionamento para o goleiro Kainan, do Esperança, time que disputa a Copa da Paz, campeonato da várzea de Paraisópolis, em São Paulo. Tudo aconteceu depois da partida contra o Vic Vic, que terminou em 1 a 1, no domingo (21). O jogador deu uma entrevista para o “Várzea ao Vivo” e, ao mandar um salve para a namorada, errou o nome da amada (veja no vídeo abaixo).

O goleiro foi considerado “quase o melhor em campo” e, após o jogo, conversou com a reportagem. Ao término da entrevista, o repórter perguntou se ele queria mandar um abraço para alguém e ele prontamente respondeu que sim.

“Vai para a minha namorada que está trabalhando, ainda bem, senão eu não vinha jogar. Grazi, um abraço. Obrigado”, disse ele. Porém, instantes depois ele mesmo se tocou da gafe cometida, já que o nome da amada é Jucielly, e entregou o deslize.

O repórter perguntou se o jogador estava brincando, mas o goleiro reafirmou o nome correto da namorada. “Eu estou falando sério. Eu vou apanhar em casa”, comentou Kainan.

Logo depois o vídeo com a entrevista foi publicado nas redes sociais e acabou viralizando. Muitos internautas se divertiram com a confusão feita pelo goleiro e alguns chegaram a cogitar que ele condenou o relacionamento amoroso.

“Esse cidadão está morto. O enterro será amanhã”, escreveu um internauta. “#RIP goleirão kkk”, destacou outro.

“Twitter inteiro comentanto sobre a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas não vejo ninguém comentando se o goleiro Kainan que errou o nome da namorada ao vivo, anteontem está vivo? Alguém sabe dele?”, destacou uma postagem na rede social.

Twitter inteiro comentanto sobre a entrevista do Bolsonaro no JN, mas não vejo ninguém comentando se o goleiro Kainan que errou o nome da namorada ao vivo, anteontem está vivo? Alguém sabe dele? — Pai Caião 👳🏾‍♂️ (@CHenricosta) August 23, 2022

Veja abaixo mais repercussões sobre a gafe do goleiro:

Bola na trave! 🤣🤣🤣



O goleiro Kainan, do Esperança, time que disputa a Copa da Paz em Paraisópolis (SP), simplesmente mandou um beijo pra sua namorada errando o seu nome kkkkkk Que constrangedor!!!



E se fosse você com você, qual será o desfecho? Kkkkkkkk pic.twitter.com/PblUJS4ZVl — Fofoqueiro Obeso 🍿📽 (@fofoqueiroobeso) August 23, 2022

Todo mundo me mandando o vídeo do cara que errou o nome da mulher. O cara é Kainan e é goleiro ainda hahahahaha mas não sou eu, graças a Deus — Cainan Mendonça 🇮🇩 (@cainanpm) August 23, 2022

Últimas do goleiro Kainan com vida



F https://t.co/De6D1S6FRr — Мурилин (@murilloo27) August 22, 2022

LEIA TAMBÉM: