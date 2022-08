Vídeo - Convidada corta bolo de casamento antes dos noivos

Imagens de uma festa de casamento estão levando o TikTok a loucura! O registro viral mostra o exato momento em que uma convidada percebe que o bolo de casamento estava intacto e decide cortá-lo acreditando que os noivos “se esqueceram” de servir o bolo aos convidados.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Hailey era apenas uma convidada no casamento de seus amigos, mas acabou se tornando viral depois que alguém registrou o momento em que ela decidiu tomar a frente e se servir de uma fatia do bolo de casamento.

Contando sua história para seus seguidores, a jovem revela que foi convidada do casamento e que na hora da sobremesa percebeu que os noivos haviam “ignorado” o bolo e servido somente uma mesa com brownies.

Acreditando que estava ajudando os noivos, ela decidiu partir para cima e cortar o bolo para que outros convidados fizessem o mesmo e pudessem aproveitar da iguaria “esquecida”.

Nas imagens, compartilhadas por Hailey, é possível ver o momento em que ela pega uma faca e corta uma fatia do bolo exatamente entre as figuras da noiva e do noivo. Enquanto se serve, ela ainda aproveita a música ambiente para dançar e se divertir um pouco.

Ninguém tentou impedir!

Após saber da gafe cometida, Hailey decidiu postar o vídeo como uma forma de pedir desculpas aos noivos e esclarecer o incidente.

Ela então legendou a publicação como: “Minhas sinceras desculpas aos noivos”, e junto ao vídeo contou seu lado da história: “Eu, convidada do casamento do meu amigo, ignorei completamente a mesa de brownie e fui sorrateiramente cortar uma fatia do bolo de casamento pensando: ‘Olha! Eles esqueceram de servir o bolo para os convidados’. Serei uma pessoa melhor e mais atenta agora, eu me odeio nesse momento”.

Apesar de agir sozinha para se servir do bolo, Hailey não foi impedida por nenhum dos demais convidados, exceto por outra jovem que se aproxima dela tarde demais.

Nos comentários, milhares de pessoas interagiram com a publicação, incluindo a própria noiva: “Noiva ‘dona do bolo’ aqui! Ela está oficialmente perdoada e aprendeu algumas lições sobre etiquetas em casamentos”, comentou.

“Se eu tivesse feito algo do tipo sairia escondido e ninguém conseguiria tirar essa informação de mim”, comentou outra pessoa.

“Você não tem ideia de como isso me deixou irritado”, comentou uma terceira pessoa ao que uma quarta complementou: “Como ser um sucesso em roubar a atenção durante um casamento”.