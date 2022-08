Trabalhadora de drive-thru revela os hábitos mais irritantes cometidos por clientes e que ocorrem frequentemente

Em uma história que viralizou nas redes, uma funcionária do drive-thru revelou os piores tipos de clientes com os quais ela tem que lidar no dia-a-dia.

A TikToker Audrey, conhecida como @plz_stfu0 no aplicativo de vídeo, compartilhou seis clientes comuns, mas terríveis, com os quais ela teve que lidar no trabalho.

O primeiro deles é o ‘gritador’, que é bastante auto-explicativo, mas ainda bastante irritante, como detalhado pelo site The Sun.

Em seguida, ela diz que alguns clientes claramente não têm boas maneiras e, quando ela diz algo como “oi, tudo bem, o que posso fazer para você”, respondem rudemente com o pedido, sem nem dizer por favor e obrigado. vocês.

O terceiro tipo de cliente mencionado no vídeo de Audrey é aquele que faz o pedido silenciosamente e do lado do passageiro do carro.

Ela acrescenta que, na maioria das vezes, quando os clientes fazem o pedido do lado do passageiro, ela acaba tendo que pedir ao motorista para fazer o pedido, o que pode causar uma espera maior para quem está nos carros atrás do pedido, e é desnecessário quando o motorista pode facilmente encomendar desde o início.

Em quarto lugar, com Audrey dando um exemplo de como as conversas com esse tipo de cliente costumam ser, com eles pedindo algum tipo de bebida (ou shake) e depois quando a recolhem reclamam que não é o que pediram.

Em seguida vem o cliente que fica ao telefone, enquanto faz o pedido, e age incomodado com a interrupção toda vez que lhe fazem uma pergunta, mesmo quando é em relação ao seu pedido.

E, finalmente, Audrey compartilha um cliente duvidoso, que é aquele que pede recomendações e o que ela gosta, mas acrescenta que isso pode se tornar rapidamente uma situação irritante, se eles começarem a ignorar as recomendações de qualquer maneira.

