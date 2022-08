Quer ser dono de uma ilha? Paraíso em Ubatuba vai ser leiloada por R$ 23 milhões

Ilha Almada, no litoral norte de São Paulo (Reprodução / Vídeo)

Quem não sonha ser dono de uma ilha paradisíaca e desfrutar o calor morno do verão na beira de uma piscina em frente ao mar? Aqui no litoral norte de São Paulo, esse sonho custa a bagatela de R$ 23 milhões.

Esse valor não é um chute no escuro. A Ilha da Almada, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar está à disposição para leilão pelo valor acima.

Junto com a faixa de terra de 188 mil metros quadrados cerca de uma densa área de mata preservada com visão para a costa de Ubatuba, o novo proprietário dessa jóia do mar vai ter todos os confortos imagináveis.

A ilha dispõe de uma modesta mansão de 757 metros quadrados, com nove suítes e sala de estar com seis ambientes, totalmente mobiliada e uma bela piscina em frente ao mar. O local foi avaliado pela Justiça em R$ 30 milhões, mas em épocas de vacas magras, a venda fica mais difícil. Em 2015 a ilha foi colocada à venda por R$ 25 milhões, mas não houve compradores. Essa é a segunda tentativa de vender o local, cujo acesso é feito via barco ou helicóptero (sim, a ilha tem um heliponto).

Mas atenção, A “venda” é na verdade, um direito de uso, já que pertence à Marinha do Brasil e por isso não pode ser realmente “vendida”. Em todo caso, uma vez feita a cessão, a Marinha só pode reclamar seu direito em caso de guerra ou de inadimplência.

O leilão será aberto em 30 de agosto e continuará até 2 de setembro. Caso não haja nenhuma oferta no valor citado, um novo leilão será aberto, e dessa vez a cessão onerosa da ilha será feita com valor 50% menor, de aproximadamente R$ 11,5 milhões.