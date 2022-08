Pais ficam sem saber como agir após disputa de filhos por um jogo de videogame

Uma mãe está em um dilema depois que seu filho mais velho decidiu apagar completamente o mundo criado por sua irmã mais nova dentro do jogo Minecraft. Segundo relato da mãe, compartilhado no Reddit, a ação do filho foi proposital para punir a irmã por não o ter deixado jogar com ela.

Conforme seu relato, publicado com nomes fictícios, ela e o marido são pais de duas crianças, Zach, de 11 anos, e Lizzie, de 9. No aniversário de 8 anos da menina os pais decidiram dar a ela um Xbox de presente com o jogo Minecraft, o qual ela “ama e joga todos os dias desde que ganhou”.

“Ela é uma criança super artística e adora criar estruturas no jogo. Suas criações são realmente incríveis para uma criança de sua idade”, conta a mãe.

Segundo ela, a filha vem se dedicando a criação de um mundo no jogo ao longo do último ano, mas todo seu progresso foi perdido devido a uma atitude de seu irmão mais velho.

“Há dois dias Lizzie estava jogando e Zach perguntou se poderia jogar com ela. Por alguma razão ela não deixou e ele ficou extremamente bravo com isso. Não sei o que se passou depois uma vez que eu estava na cozinha”.

Ele apagou o jogo!

Segundo relato, a mulher e seu marido foram acordados com os gritos e com o choro da filha ao descobrir que todo seu progresso no jogo foi apagado. “Ela sempre acorda cedo para jogar e descobriu que todas as suas criações foram deletadas e que não poderiam ser recuperadas. Ela também disse que acreditava que o responsável por isso era seu irmão”.

Querendo esclarecer a situação, a mãe esperou o filho acordar e o chamou para uma conversa. “Ele começou a rir e disse que a culpa era dela por não ter deixado ele brincar junto. Fiquei completamente irritada pois sei o quanto ela ama o jogo e o quanto se dedicou para criar seu mundo”.

“Na mesma hora peguei o celular novo do meu filho e o confisquei por 1 mês. Ele está agindo como se fosse o fim do mundo e diz que precisa do telefone porque todos na escola tem um e ele ‘precisa se encaixar’. Eu fiquei firme e disse que ele terá o telefone de volta dentro de um mês”, afirma a mulher.

No entanto, seu marido acha que ela exagerou e que o filho “não fez nada demais”. “Ele disse que o jogo não era grande coisa, seguindo a lógica dele, ficar sem o celular também não é. Não sei o que fazer pois meu filho não fala comigo há 1 dia e minha filha está mal-humorada”.

Para os usuários, ela deve se manter firme em sua decisão: “Eu sou cético em relação a videogames, mas sei que Minecraft é diferente e envolve cuidado e dedicação. O que seu filho fez foi o equivalente a destruir uma peça de arte criada ao longo de vários meses e ele ainda ri da situação. É horrível”.

“Seu marido deveria jogar por algumas horas com a sua filha para entender o quanto ela se dedicou ao jogo e entender o que ela perdeu pela atitude do irmão”, comentou outra pessoa.

“Isso foi extremamente maldoso! Ele deliberadamente destruiu algo que ela amava simplesmente por ter sido contrariado. Como seu marido não vê o que há de errado nisso? Ele tentou machucar e punir a irmã e conseguiu isso, além de tudo ainda ficou feliz com a dor dela. Tirar o celular não foi exagero, mas também não foi eficaz. Vocês precisam se reunir e descobrir uma outra maneira de lidar com a situação”, afirmou uma terceira pessoa.