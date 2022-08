Mulher tem planos para seu aniversário frustrados pelo marido ‘mão fechada’

Uma mulher afirma ter se sentido completamente desvalorizada pelo companheiro depois que ele fez um comentário específico sobre os planos de comemoração feitos por ela. Enquanto ela não pensou duas vezes em desembolsar uma grande quantia para presentear o marido no aniversário dele, ele foi contra gastar com um jantar para comemorar o aniversário dela.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de uma postagem feita no fórum online Mumsnet. De forma anônima ela revela ter se sentido completamente desvalorizada pela atitude do marido diante dos seus planos de comemoração.

“Na próxima semana eu farei 55 anos. No aniversário do meu marido eu economizei para comprar um fone de ouvido da Apple para ele e ainda poder pagar por um almoço barato”, revela a mulher.

Conhecendo seu companheiro, ela desistiu de esperar por uma surpresa ou um presente em comemoração a seu aniversário e decidiu tomar a frente e reservar um jantar para o casal.

“Reservei um restaurante em uma noite de menu fixo, são três pratos servidos ao longo da noite. As primeiras palavras dele foram ‘não vamos gastar com bebidas, certo?’”, conta a mulher decepcionada.

Ela ficou se sentindo desvalorizada

Sem acreditar na atitude do companheiro e na reação dele diante de sua proposta de comemoração, a mulher decidiu cancelar a reserva para a noite comemorativa.

“Eu cancelei a reserva pois não vejo graça em sair com alguém que se ressente de gastar um pouco a mais em uma data especial. Eu não ia exigir três drinks e uma garrafa de refrigerante, mas ele reagir dessa forma me frustrou”.

“Temos uma filha adolescente que estará trabalhando no dia do meu aniversário, então vai ser mais um ano em que vou ficar esperando calada por algum mimo. Ninguém da família por perto, e sem ele se interessar em gastar 1 centavo que seja comigo”, conta a mulher.

“Eu estou me sentindo invisível e não amada. Sou adulta, mas ainda espero ter um ano em que meu aniversário seja um dia especial, apenas uma vez que seja”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, ela poderia aproveitar o aniversário sozinha e se dar esse dia especial: “É uma situação péssima que também me chatearia. Você pode tentar fazer algo bom para si mesma? Um café, bolo e cinema, ou então um dia de spa”.

“Eu ficaria magoada com essa situação e irritada até mesmo se fosse uma refeição qualquer. É o seu aniversário e é algo significativo! Nada pior do que um avarento destruindo sua alma pelo dinheiro”, comentou outra pessoa.