Mulher ganha garrafa velha em bingo, quase perde o item, e é surpreendida ao descobrir seu valor real

Uma mulher que participava de um bingo em uma feira na escola de sua filha mal sabia que o seu ‘investimento’ de 50 centavos em libras (aproximadamente 3 reais na cotação do dia 22 de agosto) poderia render a ela um bom dinheiro.

Conforme texto do site ‘Boletim Diário’, Kerry Carty, de 33 anos, disse não gostar de vinho, pois assim como acontece com muitas pessoas, a bebida lhe causa dor de cabeça. Logo, ao ganhar uma garrafa em um bingo, achou que o seu investimento não tinha valido a pena, já que, além de ganhar um item que ela não iria utilizar, o vinho aparentava ser muito velho. O rótulo dizia que era uma garrafa francesa de um vinho chamado Château Cos d’Estournel, de Saint-Estèphe, do ano de 1982, que mistura 60% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot e 2% Cabernet Franc.

Pesquisando mais sobre o prêmio na internet, Kerry, que é moradora de Stockport, na Grande Manchester, Inglaterra, teve uma surpresa ao descobrir que aquele item era cobiçado. Ela decidiu então colocar a garrafa em um site de leilões e o lance vencedor levou o vinho por 185 libras, cerca de R$ 1.122 reais. “Só paguei 50 centavos por uma cartela. Ganhar 185 libras é incrível para mim”, disse a inglesa.

Contudo, a história quase não teve um final feliz, pois Carty quase perdeu a oportunidade de ganhar esse dinheiro. Ela havia pensado em dar a bebida de presente de Natal para a sua avó, então deixou o item guardado em um armário. Foi então que um dia a curiosidade bateu e ela resolveu investigar mais sobre o que havia ganhado naquele bingo. “Minha avó disse que estava feliz por eu não ter dado a ela, pois ela não bebe vinho tinto”, comentou.

Comprador também saiu ganhando

Não foi somente Kerry que saiu ganhando nessa história, mas também a pessoa que adquiriu a garrafa no leilão, já que o valor da compra foi bem abaixo do normal. Outros vinhos da mesma safra de 1982 podem ser encontrados à venda na internet por 400 libras, aproximadamente R$ 2.426.

