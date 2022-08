Mesmo com outra mulher, ele se recusa a tirar a aliança e a se divorciar da ex

Uma mulher afirmou estar completamente decepcionada com a atitude de seu namorado, que apesar de ter se separado de sua ex-esposa, segue usando a aliança de casamento e se recusa a pedir o divórcio. Segundo seu relato, ela está se sentindo como sendo “a amante” do companheiro, que insiste em “querer estar presente para sua família”.

Segundo seu relato, publicado por ela de forma anônima no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, o namorado se recusa a tirar a aliança de casamento e segue conversando diariamente com sua ex-esposa, o que a está incomodando profundamente.

“Estamos saindo há alguns meses e tudo vai bem, mas algumas coisas estão me incomodando à medida que nosso relacionamento fica sério. A ex-esposa dele, da qual ele está separado há 1 ano, continua enviando mensagens diariamente como se ele fosse um ‘apoio emocional’”.

“Entendo que eles estejam próximos como amigos e pais, o que é natural, mas eu e meu ex só temos contato quando o assunto são nossos filhos”, desabafa a mulher.

Ela está decepcionada com a situação

Segundo relato, a mulher afirma que, apesar de estar separado, o companheiro segue utilizando sua aliança de noivado e não tem intenção de pedir o divórcio por “estar comprometido com sua família”.

“Ele continua com a aliança e não pretende se divorciar pois não vê sentindo em fazer isso já que segue comprometido em apoiar sua família por causa dos filhos. Ele quer manter um bom relacionamento com sua ex, mas estou me sentindo como a ‘outra mulher’ nessa relação”.

“É como se eu fosse um caso que ela sabe e tolera, embora eu tenha consciência que ela acha difícil lidar com o fato de que ele está tendo um novo relacionamento”, conta a mulher.

Ela ainda revela que se sentiu estranha ao ser convidada para acompanhar o namorado em eventos de família e trabalho: “Cheguei a conhecer alguns parentes dele e ele até me convidou para conhecer seus companheiros de trabalho em alguns eventos, no entanto sei que vão presumir que eu sou a esposa dele por causa do anel”.

“Ele fala as coisas certas, mas a impressão que tenho é de que ela ainda é a ‘mulher da vida dele’ e eu uma diversão para sexo casual. Acho que ele não percebe como isso faz eu me sentir. Ele afirma que terminou seu casamento, mas não tem quaisquer limites nessa questão. Quero um companheiro que possa me apoiar e ser apoiado por mim, mas parece que esse papel ainda é dela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela não deve tentar melhorar seu relacionamento, mas sim partir para outro. “Sinto muito dizer isso, mas no momento você é a outra mulher nessa relação”.

“Você é essencialmente uma amante reconhecida e permitida pela esposa. Ele não tem intenção de se divorciar dela”, finalizou outra pessoa.