Menina desabafa após ‘jato’ de droga cair em seus olhos em festa universitária

Uma jovem desabafou em seu Twitter após ter os olhos atingidos por um ‘jato de loló', conforme escreveu, em festa universitária. Em uma thread em seu Twitter pessoal, Clara de Col contou sua experiência vivida no dia 13 de agosto, sábado.

Ela começa a história dizendo que estava curtindo uma festa open bar do curso que ela estuda, juntamente com seu namorado e amigos, quando “do nada” ela sentiu um líquido em seu rosto, que foi direto nos seus olhos. Na mesma hora, ela já começou a sentir muita ardência e pensou que iria desmaiar de dor. Seu companheiro e uma amiga tiveram que levá-la ao banheiro para lavar a região com água.

Ela chegou a ir na farmácia e lavar os olhos com soro fisiológico, porém ainda estava sentido muita ardência. “Lavei com soro fisiológico mas mesmo assim ainda ardia e doía muito. O farmacêutico recomendou ver um médico. Fomos pro hospital e lá não tinha oftalmologista, mas passaram um colírio anestésico e me mandaram pra casa”, comenta.

No dia seguinte, o oftalmologista que a examinou explicou que as reações eram em virtude de uma queimadura química da córnea, com o olho esquerdo sofrendo queimadura total e o direito parcial. “Eu achei que tinham jogado vodca, mas os médicos concordaram que foi algo mais forte”.

“Enfim, depois de mais de uma semana eu posso dizer que tô me sentindo melhor, me recuperando bem, tendo tomado todos os cuidados possíveis. Já consigo abrir os olhos sem [estar] anestesiada, mas ainda tenho que manter pelo menos um deles tapado com remédios”.

Clara finaliza o desabafo dizendo para que os jovens tomem cuidado com os ‘goles aéreos’ e pede para não jogar drogas para cima “porque pode cair na cara de algum azarado e quase cegar essa pessoa totalmente de graça”.

