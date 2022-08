Mãe se revolta ao descobrir que filha namora com entregador de botijão de gás

Ninguém segura uma mãe revoltada: a Fernanda, uma ex-estudante de Psicologia da PUC-Campinas é testemunha disso. Por conta de um relacionamento não aprovado pela matriarca, ela está vendo seu nome ir parar nos assuntos mais comentados das redes sociais desde a última sexta-feira (19).

Tudo começou quando a protagonista dessa história resolveu se envolver com um estudante de Medicina Veterinária, mas que trabalha como entregador de botijão de gás. Fernanda tem um “valor aquisitivo muito alto” e isso seria um problema, segundo a mãe. Mais: juntos, o casal teria começado a experimentar maconha.

Não demorou e a mãe logo descobriu tudo, ao acessar o celular desbloqueado da filha. Revoltada, fez a Fernanda desistir do curso de Psicologia e trocar por outro na área de Comunicação, onde - supostamente - “as pessoas não fumam maconha”.

O acesso de cólera ultrapassou a briga com a filha e transbordou em uma série de áudios enviados por WhatsApp para o ex-genro.

“Ô entregador de botijão de gás, aqui é a mãe da Fernanda. Não sei se você sabe, mas ela é de um valor aquisitivo muito alto, e você é um b*sta, entendeu? Por isso que ela vai sair da faculdade de Psicologia. Porque a gente tirou ela de lá para não andar mais com gente que nem (sic) você: maconheiro, crackeiro. Vou contar pra sua mãe tudo o que você é”, começa a mãe.

A mulher passa diversas minutos xingando o futuro veterinário. Ela ainda aparece imitando a voz de um bebê, para fazer elogios irônicos ao ex-namorado da filha. “Você é muito lindo! Você é um palhaço de circo, uma vareta para espantar mosquito”, debocha.

A própria Fernanda dá as caras, confirmando sua desistência do curso de Psicologia.

“Eu realmente vou sair desse curso, não está me fazendo bem. Me envolvi com as pessoas erradas. Eu não quero mais contato com ninguém de lá, foi o maior erro que eu fiz. E eu concordo com tudo que minha mãe tá falando”, ressalta a estudante.

Ouça os áudios que viralizaram:

FERNANDINHA DA PUC



contexto: menina cursava psicologia e começou a sair com um menino que cursava veterinária e fumava maconha, a mãe descobriu pq pegou celular da filha, depois de ler tds conversas mandou áudio no grupo de psicologia



*parte 1 pic.twitter.com/WBPPc6UHSf — a maior maria fifi🕸️ (@buttercup_doc) August 20, 2022

A internet, é claro, não perdoou.

meu deus a fofoca da Fernanda da PUC fica cada dia mais MARAVILHOSA pic.twitter.com/uEDx9jIoQp — Anjo (@OAnjobtw) August 20, 2022

Vazou a foto de como a Fernanda da Puc se apaixonou pic.twitter.com/bDBbjO1H5g — Da Silva (@lipee_santanaa) August 21, 2022

a faculdade de psicologia da puc segundo a mae da fernanda pic.twitter.com/qAhZxhEpsI — guillhotina (@giulermeeee) August 20, 2022

Brasil é tão o país da fofoca, que estamos às margens de uma eleição polêmica e de uma copa do mundo, e o assunto no twitter é a Fernanda da puc



KKKKKKKKKKK eu amo esse país — fabrizio_momberg.exe (@qra_Momberg) August 20, 2022

A Fernanda da PUC quando ve um entregador de gás pic.twitter.com/ihCoROcf9x — jodan (@eujodan) August 20, 2022

A Fernanda da PUC explicando pq ela gosta do boyzinho entregador de botijão de gás pic.twitter.com/pQpyJ1E1vO — Adhemarzinho do 1️⃣3️⃣ 🧜🏻‍♂️ (@Adhemar_Lage) August 19, 2022

