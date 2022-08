Ladrão ‘arrependido’ devolve lixeira após ser filmado na Paraíba

Um ladrão devolveu uma lixeira após ter a ação filmada por uma câmera de segurança, em João Pessoa, na Paraíba. O caso aconteceu por volta das 5h30 do último sábado (20).

O objeto de ferro estava fixado na calçada de um condomínio residencial. Nas imagens, é possível ver quando o homem se aproxima e começa a forçar a lixeira de um lado para o outro. Após um minuto, ele consegue arrancá-la do chão e foge.

Assista às imagens divulgadas nas redes sociais do “Portal T5″:

De acordo com um morador, a devolução da lixeira aconteceu um dia depois do furto. O assaltante teria sido convencido por outra pessoa a devolver o objeto.

Flagra misterioso

Um outro flagra, desta vez do Google Maps, tem deixado usuários intrigados. Uma foto revelou o que parece ser de um avião caído em uma floresta na Austrália.

Avião 'caído' é capturado por Google Maps (Reprodução)

De acordo com o “Extra”, com informações do site “new.com.au”, a imagem foi descoberta e postada pela primeira vez nas redes sociais por Victoria Ottley. Nela, o avião parece estar praticamente intacto em uma clareira nas cordilheiras de Cardwell, localizadas próximo à costa de Queensland.

De acordo com o Australian Transport Safety Bureau, órgão de segurança nos transportes do país, não há relatos de nenhum avião de passageiros desaparecido na região.

O registro sugere que a aeronave estava voando muito abaixo do esperado.

Autoridades de segurança de transporte australianas disseram, no entanto, que é provável que a imagem seja produto de uma falha no software do Google.

O Google até agora não emitiu nenhuma declaração oficial sobre o caso.

