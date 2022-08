Jovem se desespera quando sua nova tatuagem apresenta sinais de infecção

Uma jovem decidiu compartilhar em seu TikTok um registro de sua tatuagem apenas 24 horas depois de realizar o desenho. Em menos de um dia o local já apresentava sinais de infecção que a deixaram extremamente preocupada.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem Leah Jones precisou lidar com uma tatuagem infeccionadas apenas um dia depois de fazer a nova tatuagem em seu braço. Segundo seus seguidores, ela não tomou cuidado ao pesquisar o tatuador e as condições de biossegurança do local onde realizou a tatuagem.

Compartilhando sua história por meio de uma publicação no TikTok, a jovem contou em detalhes sobre como as coisas começaram a dar errado com sua tatuagem. “Decidi fazer uma tatuagem no meu braço”, escreveu a jovem.

No entanto, a situação do desenho no dia seguinte surpreendeu a jovem: “Tudo ficou irregular na manhã seguinte e começou a escorrer um líquido estranho, então envie fotos para o meu médico”, conta a jovem.

Ela precisou de atendimento médico

Segundo relato da jovem, com o tempo a situação de sua tatuagem foi piorando e todo o braço chegou a apresentar vermelhidão e inchaço. “O vermelho se espalhou ainda mais ao redor do meu braço e eu precisei ser medicada com antibióticos”.

“Não conseguia dobrar meu braço e minha mão ficou completamente inchada. Não tenho certeza se consigo encarar fazer outra tatuagem depois dessa experiência”, comenta a jovem visivelmente decepcionada com a situação.

No entanto, apenas algum tempo depois ela alegou que pode repensar sua decisão e que “provavelmente fará outra tatuagem” dentro de alguns meses.

Em um vídeo de acompanhamento ela revela o resultado do tratamento após duas semanas de tratamento: “Parece bem desbotado, mas as pessoas estão dizendo que é apenas meu corpo se curando da infecção. Dá pra ver pequenos pedaços manchados e ainda está vermelho e dolorido”.

“Acho que a situação poderia ser pior, apesar de tudo ainda parece bonito então não posso reclamar do resultado final”, finaliza a jovem.

Para os seguidores, ela deve prestar mais atenção ao estúdio em que escolhe para se tatuar, pois reações como esta não são normais.

“Eu definitivamente não voltaria ao lugar onde você fez essa tatuagem!”, aconselhou uma pessoa.

“Isso aconteceu comigo também, eu era alérgico à tinta e a tatuagem na minha perna foi rejeitada pelo meu corpo. A minha ficou exatamente igual a sua”, comentou outra pessoa.

“A rapidez da reação mostra que pode não ter sido uma infecção, mas sim uma reação alérgica à tinta utilizada”, finalizou uma terceira.

⚠️⚠️ATENÇÃO! Imagens fortes! ⚠️⚠️