Gato possui expressão 'debochada' e o motivo irá te surpreender (Kate Perillo/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ao se deparar com a foto da gatinha siamesa, chamada Sam, Kate Perillo percebeu que o pet possuía lábios enormes e olhos vesgos, em comparação a outros bichanos. Localizado em Tucson, no Arizona, o animalzinho teve sua vida transformada após a mulher decidir estender sua mão. Relato extraído do portal The Dodo.

“Eu realmente não sou uma pessoa supersticiosa, mas sempre pensei que adotar um animal de estimação tinha que parecer certo”, disse Perillo ao The Dodo. “E quando vi a foto de Sam, tive essa sensação!”

Condição do felino

A gatinha, que vivia como parte de uma colônia de gatos selvagens, possuía complexo de granuloma eosinofílico, ou seja, uma alergia desencadeada por alimentos ou ambiente. Em consequência, a boca do animal ficava inchada, dando-lhe a aparência de debochado.

“Com uma injeção de esteroide, um antibiótico e a mudança para dentro de casa, sua boca se curou em alguns meses”, disse Perillo. “Ela está perdendo três daqueles dentinhos da frente, mas isso não a incomoda.”

Necessidade de adoção

Perillo e sua mãe possuíam um histórico de conviver com gatos siameses. Quando um de seus pets faleceu em 2015, seguido pela perda de sua mãe em 2017, a mulher sentiu que aquele seria o momento ideal para a adoção. Ao ver as fotos de Sam, ela voou imediatamente para Massachusetts.

“Demorei alguns anos para sentir que estava pronta para começar um novo capítulo com um novo amigo peludo”, disse Perillo. “Ver o rostinho pateta de Sam [nas fotos] me fez perceber que a hora havia chegado. Eu absolutamente a amo.”

Carinho incondicional

Seguido da melhora, Sam está revelando sua personalidade cada vez mais, além de se abrir.

“Ela é muito inteligente e vocal, disposta a manter conversas com humanos e comunicar o que ela quer”, disse Perillo. “Se ela quiser que você acene a varinha de penas, ela vai miar, te levar até a varinha e então usar as duas patas para pegá-la e levantá-la pela alça, mostrando exatamente o que ela quer que você faça.”

Em sua melhor fase, Sam está levando a vida que merece, rodeada de amor e companheirismo.

“Dizem que animais de estimação são bons para você, especialmente sua saúde mental, e posso confirmar que isso é verdade para mim”, disse Perillo. “Depois da morte da minha mãe, ter Sam parece uma pequena maneira de manter minha mãe viva também.”