Foto misteriosa de avião em floresta intriga usuários do Google Maps

Uma foto que parece ser de um avião caído em uma floresta na Austrália tem deixado os usuários do Google Maps intrigados. O registrou viralizou.

De acordo com o “Extra”, com informações do site “new.com.au”, a imagem foi descoberta e postada pela primeira vez nas redes sociais por Victoria Ottley. Nela, o avião parece estar praticamente intacto em uma clareira nas cordilheiras de Cardwell, localizadas perto da costa de Queensland.

De acordo com o Australian Transport Safety Bureau, órgão de segurança nos transportes da Austrália, não há relatos de nenhum avião de passageiros desaparecido na região.

O registro sugere que a aeronave estava voando muito abaixo do esperado.

Autoridades de segurança de transporte australianas disseram, porém, que é provável que a imagem seja produto de uma falha no software do Google.

O Google até agora não emitiu nenhuma declaração oficial sobre o caso, que segue deixando internautas curiosos.

Outro mistério, dessa vez na agricultura

Uma agricultora colheu uma abóbora gigante no Sítio Olho D’água, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (20). O fruto pesa nada menos do que 35,16 quilos.

Vânia Barros, de 42 anos, contou ao portal de notícias “G1″ que trabalha há mais de 25 anos na roça e se deparar com a tal abóbora foi uma surpresa.

“O normal de um jerimum [abóbora] é quatro, cinco, até 12 quilos. Aqui em Limoeiro, a gente não sabe de nenhum outro caso de um jerimum maior que esse”, relatou à reportagem.

A abóbora foi plantada em meio a uma safra de milho pela primeira vez em pelo menos 11 anos. “É o primeiro ano que a gente planta um roçado grande. Então, a gente pagou para uma senhora, também agricultora, plantar. E ela tinha essa semente de jerimum que ela mesma não sabia que era desse tamanho. Sábado a gente foi lá e se surpreendeu com o tamanho dele”, disse.

