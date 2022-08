Ela está ficou irritada depois que os vizinhos instalaram luzes no jardim

Uma mulher ficou completamente enfurecida com a mais nova instalação de seus vizinhos. Segundo ela, as luzes postas por eles no próprio jardim estão impactando diretamente na qualidade de seu sono.

Conforme a publicação realizada por ela no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a instalação feita pelos vizinhos mudou completamente sua qualidade de sono, uma vez que a claridade excessiva no local não a deixa dormir tranquilamente.

“Eu moro em uma rua escura, longe da iluminação pública e ao lado de um parque bem arborizado e escuro. Como tenho sensibilidade à luz eu não consigo dormir caso tenha o mínimo sinal de iluminação no meu quarto”, conta a mulher.

“Por conta de meus problemas sensoriais eu também tenho problemas em utilizar máscaras para os olhos por conta da leve pressão que elas exercem no meu rosto, mas como não tinha iluminação noturna no meu quarteirão, eu ficava bem com isso”.

No entanto, as coisas mudaram quando os vizinhos decidiram instalar um jogo de luzes para iluminar seu jardim no período da noite. “Não sei por que fizeram isso. A posição da casa deles em relação às luzes significa que eles não conseguem vê-las a menos que estejam no jardim de inverso, o que raramente fazem”.

Ela ficou incomodada com a nova iluminação do local

Confusa com a situação, a mulher está se questionando sobre conversar ou não com os vizinhos a respeito da situação, mas teme que isso possa deixar as coisas ainda mais tensas entre eles.

“O jardim da frente dele atravessa parte da frente da minha casa, então compartilhamos uma cerca, mas a casa dele fica à direita. Sinto que as luzes acabam comprometendo nossa privacidade caso alguém queria nos espionar durante a noite”.

“Sei que não são iluminações extremamente fortes, mas é o suficiente para me prejudicar. Costumávamos nos dar bem, mas depois que meu vizinho ficou muito doente ele passou a ficar extremamente mal-humorado com meus filhos, então estou relutante em pedir para ele desligar a iluminação. Ao mesmo tempo, isso está me incomodando muito”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela precisa buscar alternativas para lidar com a nova iluminação do vizinho. “Coloque cortinas para bloquear completamente a luz”, sugeriu uma pessoa.

“Acho que você está agindo de forma irracional, este é um problema somente dele já que ele pode fazer o que quiser em seu quintal”, comentou outra.

“Você não pode escolher o que ele instala ou deixa de instalar em seu quintal, tente investir em cortinas melhores para bloquear a luz”, sugeriu uma terceira.