Crianças barulhentas ‘destroem’ refeição de família em um restaurante chique

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao ter um jantar de família completamente destruído por um grupo de crianças barulhentas sentadas na mesa ao seu lado. Devido ao incômodo causado pelas crianças, ela recebeu uma garrafa de vinho grátis, e insistiu para que o local altere suas políticas em relação a presença de crianças.

Conforme a publicação, realizada por ela no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a mulher ficou totalmente irritada com o comportamento das crianças que estavam sentadas na mesa ao lado da dela. Segundo seu relato, elas “batiam os talheres” contra a mesa de forma constante.

“Quatro pessoas da minha família reservaram uma mesa em um restaurante caro ontem à noite. Quase 10 minutos depois que chegamos um casal chegou com um carrinho de bebê e outras duas crianças maiores. Eles se sentaram ao nosso lado”.

Ela então revela que não levou muito tempo para perceber que seu “tranquilo jantar em família” daria completamente errado: “Uma das crianças estava batendo sua colher na mesa, a outra começou a rastejar pelo peitoril da janela até atrás de mim, e o bebê precisou ser entretido pelo pai, que brincava de esconde-esconde com a filha que gargalhava”.

“Pedimos para nos trocarem de mesa, mas não havia outra mesa disponível. A cereja do bolo foi quando o bebê começou a chorar alto e uma das crianças se irritou e se juntou ao coro”, explica a mulher.

Ela ganhou uma garrafa de vinho

Com o barulho das crianças, a mulher e sua família decidiram sair do local sem desfrutar da sobremesa, mas não deixaram de reclamar e pedir mudanças ao restaurante.

“Saímos sem comer a sobremesa e reclamamos na saída, eles então descontaram o valor de uma garrafa de vinho da nossa conta. Sou irracional em pensar que restaurantes caros deveriam agir de outra forma em situações como essa? Pagamos caro por algo que não pudemos aproveitar”, questiona a mulher.

No entanto, seus questionamentos não foram bem recebidos pelos outros usuários do fórum: “Parece chato, mas não é o fim do mundo. Você ainda levou uma garrafa de vinho grátis. A família tentou de tudo para entreter os filhos e duvido que eles saiam novamente com as crianças”.

“Muitos locais não permitem crianças nos horários do jantar e acho uma política ok para esses casos. Eles permitem ‘crianças comportadas’ no almoço, o que exclui a presença de bebês e crianças pequenas, acho isso o bastante”, comentou outra pessoa.

“Então para você os pais não deveriam ter direito a uma boa refeição fora de casa por terem filhos pequenos? Bebês choram e crianças pequenas fazem barulho. O restaurante é um espaço público”, criticou uma terceira.

“Parece irritante, mas o oposto também é possível de acontecer! Reservamos uma mesa para as 17hrs em um restaurante familiar. Passamos o jantar cercados por três festas de despedida de solteiro com mulheres barulhentas gritando. Meu filho chorou com o barulho e a equipe não quis nos colocar em outra mesa. Precisamos sair e procurar por outro lugar”, conta outra usuária da plataforma.