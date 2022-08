Agricultora colhe abóbora de 35 quilos em Pernambuco e impressiona

Uma agricultora colheu uma abóbora gigante no Sítio Olho D’água, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (20). O fruto, que pesa 35,16 quilos, impressionou.

Vânia Barros, de 42 anos, contou ao portal de notícias “G1″ que trabalha há mais de 25 anos na roça e se deparar com a tal abóbora foi uma surpresa e tanto.

“O normal de um jerimum [abóbora] é quatro, cinco, até 12 quilos. Aqui em Limoeiro, a gente não sabe de nenhum outro caso de um jerimum maior que esse”, relatou à reportagem.

A abóbora foi plantada em meio a uma safra de milho pela primeira vez em pelo menos 11 anos. “É o primeiro ano que a gente planta um roçado grande. Então, a gente pagou para uma senhora, também agricultora, plantar. E ela tinha essa semente de jerimum que ela mesma não sabia que era desse tamanho. Sábado a gente foi lá e se surpreendeu com o tamanho dele”, disse.

Planos para a abóbora gigante

Vânia revelou ainda ao “G1″ que já tem planos para as sementes da abóbora. “Próximo ano, quando for a época de plantar o milho, plantaremos a semente desse que tiramos agora.”

A agricultora ainda não sabe se vai vender ou vai dividir o fruto com outras pessoas. “Se achar quem compre, a gente vai vender. Se não, a gente vai cortar e dividir aqui com a senhora que plantou e com alguns familiares”, afirmou.

