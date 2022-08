‘Acho que meu motorista do Uber era um extraterrestre’, relata jovem em vídeo viral Reprodução - TikTok (Captura TikTok @gordoilustra)

Você acredita em extraterrestre? Se ficou em dúvida ou curioso sobre tal questionamento, saiba que a história de uma jovem usuária do TikTok viralizou e já soma mais de 10 milhões de visualizações após um relato inusitado: ela acredita que seu motorista do Uber é um ET. Vamos entender melhor este caso?

Segundo detalhado pela jovem, ela realizou uma viagem que teve duas paradas: a primeira que seria de sua casa até a residência da mãe para buscar sua gata e a segunda de retorno para o local em que mora com uma amiga. Todo o trajeto durou pouco mais de 20 minutos.

“Enquanto no Uber, o motorista começa a ter uma conversa bastante particular comigo. Quando digo a ele que a primeira parada é pegar meu gato, o motorista afirma que os gatos não têm espírito local; Eu pergunto a ele o que ele quer dizer e ele me diz que leu que os gatos têm seu espírito em outra dimensão porque eles podem ver coisas que nós não podemos, e eu presumi que ele tinha lido em um livro ou algo assim e parecia uma conversa interessante”, começou contando a jovem.

Em seu relato, a mulher disse que quando voltou para o veículo o motorista tocou a caixa de transporte em que estava seu pet e se apresentou, dizendo seu nome.

“Então, ele vai até o fim me contando partes de sua vida, mas essas partes de sua vida são tão diversas que eu realmente não consigo fazer uma linha de qual veio primeiro do que a outra”, acrescentou.

Durante sua conversa, a jovem chegou a dizer para o motorista que estava cansada e o condutor questionou o motivo, uma vez que ela tinha pouca idade. Ela revelou ainda mais detalhes sobre o discurso do colaborador do app. Veja a seguir:

“Apareci no mundo com oito anos, antes disso, não tenho uma única memória. Eu não sabia quem eu era nem de onde vinha, só apareci com oito anos, perdido no mundo [...] algum tempo depois, quando cresci, encontrei um homem que me ensinou algo muito importante: não se vem ao mundo para procurar um lugar para dormir, mas para descansar”

Por sua vez, depois de compartilhar as mais variadas experiências de sua vida, o motorista da Uber deixou uma mensagem: “Vou te dizer uma última coisa: ainda há muito tempo para viver, então tente se apegar àqueles lugares onde você pode descansar, as coisas são necessárias, mas são elas que precisam de você, não o contrário”.

A jovem, então, respondeu: “Eu digo a ele que não vou esquecê-lo, que tenho uma memória muito boa, e ele me diz ‘talvez nos encontremos em muitos anos, mas eu não vou ser o mesmo, e mesmo que você não acredite, talvez nem você”.

