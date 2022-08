A história da jovem que teve 20 filhos em apenas um ano e planeja chegar a 100

A história da jovem Kristina Ozturk, que mora na Geórgia, junto de seu esposo, Galip Ozturk, ganhou repercussão internacional depois que além de seus 20 filhos, estes que foram gerados através de barriga de aluguel, ela revelou que planeja aumentar a família, podendo chegar a uma centena de crianças.

Sobre a história de vida do casal, a jovem, que nasceu na Rússia, e tem 23 anos, gastou junto de seu esposo cerca de $190 mil dólares com todas as 20 gestações, quantia equivalente a R$ 965.941,00 (câmbio de 23 de agosto de 2022, às 13h40, horário de Brasília).

No entanto, como ressaltado anteriormente, eles não planejam parar por aí e consideram aumentar de maneira expressiva o número de integrantes da família, em especial dos filhos.

Segundo detalha o portal Meganoticias, Kristina teve sua primeira filha, Victoria, de 6 anos, e então conheceu Galip, com quem rapidamente formou uma família que hoje tem vários integrantes. A jovem garante que seus dias “nunca são chatos”.

“Adorei a ideia de ter muitos filhos da mesma idade, crescendo juntos. Fazia sentido usar ‘substitutos’: os filhos ainda seriam nossos geneticamente, mas poderíamos tê-los todos de uma vez”, disse a mulher.

Em sua declaração, a jovem Ozturk disse ainda que não estar grávida representa estar em forma poder cuidar de todos os demais filhos. “Gostei de estar grávida da Victoria, mas sei que ser mãe é mais do que ter um bebê, então eu não senti que estava perdendo”, afirmou.

“Não tenho certeza se seremos a maior família do mundo, mas estamos planejando ser a família mais feliz do mundo com certeza”

E para quem está curioso sobre quem é Galip Ozturk, trata-se de um milionário, dono do Metro Group of Companies.

