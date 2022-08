Vizinha pede autorização para passear com o cachorro no jardim da casa ao lado

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois que sua vizinha foi pedir permissão para “sentar em seu jardim” acompanhada pelo cachorro, mesmo morando nas proximidades de um parque que permite passeios com animais.

Irritada com o pedido da mulher, a proprietária da casa decidiu desabafar no Mumsnet e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

Segundo relato da moradora, a vizinha em questão está em processo de venda de sua casa e por este motivo pediu a ela para aguardar em seu jardim, acompanhada do cachorro, toda vez que algum corretor de imóveis leva possíveis compradores para visitar a casa.

No entanto, ela afirma que apesar de parecer algo “inofensivo”, ela sente que está tendo sua privacidade invadida uma vez que a mulher tem outras opções de lugar para passar o tempo, como por exemplo um parque localizado a poucos metros de sua casa.

Ela ficou completamente irritada com o pedido!

Em sua publicação, realizada de forma anônima, a mulher conta que ficou irritada com o pedido uma vez que existem alternativas para a vizinha, que apenas busca pelo mais cômodo ao invés de se colocar no lugar dos demais moradores.

“Minha vizinha quer se sentar no meu jardim, não sei se estou sendo irracional ou apenas mesquinha, mas ela quer se sentar em nosso jardim todas as vezes em que o agente imobiliário for levar alguém para visitar sua casa”, conta a mulher.

“Moramos perto de um grande parque com área arborizada e bancos, ela poderia ir até lá. Não sei o motivo de ficar irritada com toda essa situação, mas por que ela não pode simplesmente ficar no parque?”, questiona a mulher.

Enquanto algumas pessoas defenderam sua postura, outras afirmaram que ela estava sendo irracional em sua reação. “Sinto muito, mas isso não é algo ok para mim. Ela pode muito bem dar um passeio rápido pelo parque”, comentou uma pessoa.

“Eu deixaria tranquilamente, não vejo problemas em ela apenas se sentar no local com seu cachorro”, comentou outra pessoa.

“Eu pessoalmente não teria problemas com isso, mas se você não quer seja lá por qual for o motivo, diga não. Eu só não esperaria ter um favor em troca caso precisasse da ajuda dela”, comentou uma terceira.