VÍDEO: Noiva ‘radical’ viraliza ao ir para o próprio casamento pilotando moto na Índia

Uma noiva em Délhi, na Índia, resolveu chegar ao próprio casamento de um jeito bem diferente - e radical.

Vaishali Chaudhary foi filmada vestida de noiva pilotando uma moto para se encontrar com o noivo e seus convidados, de acordo com reportagem do “India Today” reproduzida pelo “Extra”.

Assista ao vídeo, que viralizou nas redes sociais:

Vaishali usava uma vestimenta conhecida como lehenga e muitos adornos. Parecia estar feliz da vida.

A cena rendeu elogios à noiva: “Você está deslumbrante, não consigo tirar os meus olhos de você!”, comentou um internauta no Instagram.

Outros, porém, criticaram a indiana, atentando para o fato de que ela não estava usando capacete.

E por falar em casamento...

Uma madrinha se recusou a comparecer ao casamento de sua melhor amiga depois que a mulher teve uma reação agressiva ao perceber o quanto ela havia conseguido emagrecer.

Conforme o relato da madrinha, feito no Reddit e compartilhado pelo “The Mirror”, sua luta com a balança era constante e ela se sentiu extremamente motivada quando foi convidada para ser madrinha de casamento de sua melhor amiga.

Apesar de serem próximas, as duas mulheres não se viam há algum tempo já que estavam morando em cidades diferentes. Foi no momento do reencontro que tudo pareceu sair do controle.

“Quando minha amiga me viu eu percebi que ela não parecia muito feliz, tinha alguma coisa errada com ela e notei isso porque ela mal me abraçou. Ela não falou nada na hora então deixei isso de lado”, disse a jovem.

No entanto, a verdade foi revelada quando as duas decidiram parar para almoçar e a noiva não conseguiu segurar sua opinião para si mesma. Ela simplesmente acusou a amiga de tentar ofuscar seu brilho durante o casamento.

