Vídeo mostra o que a anaconda faz para trocar de pele

Mais um vídeo surpreendeu ao mostrar o comportamento das sucuris, a segunda maior cobra do mundo - ficando atrás apenas da píton - que também é conhecida como anaconda.

Desta vez, o casal do perfil do Instagram “Desbravando Capitais”, um projeto que explora o cotidiano das capitais brasileiras vivenciando as experiências como morador do local indo além do turismo, gravou o momento em que uma sucuri troca de pele.

As imagens foram gravadas “Bioparque Pantanal”, que conta com o maior circuito de aquários de água doce do mundo. Ele fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e soma 33 tanques, sendo 23 internos e oito externos que abrigam 220 espécies neotropicais.

Na gravação, é possível ver como a sucuri desliza em atrito com galhos para retirar a pele que já não serve mais, pois ela precisa expandir seu corpo.

As escamas de queratina representam a parte mais superficial da pele, a epiderme. Na troca de pele, processo chamado de ecdise, a nova camada de pele ficará com os desenhos e cores bem vivos, além de impedir que as serpentes desidratem por perda de água.

A sucuri do vídeo se chama Gaby Amarantos e mede 3 metros de comprimento. Ela veio de uma área de preservação do Pará, onde foi resgatada com ferimentos.

A serpente de grande vive atualmente no tanque denominado Banhados Sucuris, que mostra o ambiente típico das regiões pantaneiras de pouca profundidade.

Confira as imagens da cobra trocando de pele:

O youtuber Alexandre Alves compartilhou um pouco sobre a sua visita no “Bioparque Pantanal”, focando principalmente nos tanques que retratam ambientes harmonizando a fauna e a flora. A cenografia é do artista plástico, cenógrafo e ambientalista Roberto Alves Gallo.

Confira mais: Vídeo mostra momento em que cobra caninana dá bote em biólogo

Brian Barczyk, um vlogger que viaja pelo mundo em busca animais exóticos, compartilhou um vídeo no qual mostra sua sucuri verde trocando.

Barczyk também já mostrou a troca de pele de uma píton: “Não faz mal ajudar quando se faz bem, sai muito mais fácil depois de uma boa imersão”, escreveu no Instagram.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!