VÍDEO: Galo ‘skatista’ chama a atenção nas ruas de Guaratinguetá, no interior de São Paulo

Um galo radical tem dado o que falar em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Ele tem sido visto circulando de skate pelas ruas da cidade, sendo puxado pelo dono com a ajuda de uma corda. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o bicho tem equilíbrio e segue tranquilo no passeio (veja abaixo).

O galo e o dono não foram identificados, mas moradores dizem que eles costumam circular pelas ruas do município e a atrair a atenção de todos. Um comerciante local contou que o animal foi resgatado pelo tutor muito debilitado e com a visão prejudicada. Assim, não conseguia andar.

O novo dono teve, então, a ideia de colocar a ave em cima do skate e logo ela “aprovou” a ideia. Mesmo depois que recebeu os devidos cuidados e se recuperou, o galo continuou mostrando que é radical e segue com a rotina de skatista.

Metade réptil, metade skate de dedo

Nascida com uma deformidade na coluna que a deixou incapaz de usar as patas traseiras, a tartaruga Helix estava fadada a não andar até que seu dono, Randy Betz de Wilmington, nos Estados Unidos, teve a ideia de colar rodas do mini-skate em suas patas (veja abaixo):

Betz, de 43 anos, começou a documentar as aventuras de Helix no Instagram. Entretanto, segundo o NY Post, a tartaruga só se tornou uma estrela na rede social após a sua morte prematura. Sua página oficial, que atualmente conta com mais de 120 mil seguidores, traz a seguinte apresentação:

“Helix nasceu com uma deformidade na coluna vertebral. Ela não podia usar as pernas traseiras. Então ela tem rodas. 31 de julho de 2019 – 16 de janeiro de 2020”

“Vista de fora, ela pode parecer diferente.” – Declarou Meghann Betz, esposa de Randy. “A mesma coisa acontece quando veem uma criança em uma cadeira de rodas. Mas por dentro elas realmente não são diferentes”, concluiu.

