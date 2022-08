VÍDEO: Elefante ‘gentil’ pega sapato que caiu em seu cercado e devolve para menina, na China

Um elefante “gentil” viralizou nas redes sociais depois que foi filmado devolvendo o sapato de uma menina que caiu em seu cercado, na Reserva de Vida Selvagem de Shandiao, em Weihai, na China. As imagens mostram quando ele pegou o calçado com a tromba e, sutilmente, o entregou à criança (veja abaixo).

O vídeo foi inicialmente divulgado pela TV chinesa CGTN, que destacou que a cena com o elefante, chamado Shan Mai, de 25 anos, ocorreu no último dia 14. Depois de receber seu sapato de volta, a menina retribuiu ao favor e deu uma porção de capim ao animal.

Apesar da cena tocante, a história de Shan Mai não é tão feliz assim. Em entrevista ao CGTN, um zelador do zoológico disse que ele acidentalmente quebrou uma de suas presas em uma parede enquanto brincava com outro elefante e, por isso, não tem condições de viver na natureza.

De toda forma, mesmo vivendo preso, ele não deixou de mostrar sua essência ao agir com gentileza com a pequena visitante. “Isso prova que os elefantes são muito inteligentes, fofos e gentis”, disse o zelador.

Na redes sociais, também teve quem elogiasse a atitude do bicho. “Animais majestosos, mas gentis”, destacou um internauta. “Quando os animais são melhores que os humanos”, escreveu outro.

Também teve quem lamentou ver o elefante preso no zoológico. “Coitado. Gostaria que ele fosse recompensado se tornando livre”, disse outro comentário. “Uma criatura tão avançada não deveria estar trancada”, acrescentou mais um.

Galo ‘skatista’

Um galo radical tem dado o que falar em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Ele tem sido visto circulando de skate pelas ruas da cidade, sendo puxado pelo dono com a ajuda de uma corda. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o bicho tem equilíbrio e segue tranquilo no passeio (veja abaixo).

O galo e o dono não foram identificados, mas moradores dizem que eles costumam circular pelas ruas do município e a atrair a atenção de todos. Um comerciante local contou que o animal foi resgatado pelo tutor muito debilitado e com a visão prejudicada. Assim, não conseguia andar.

O novo dono teve, então, a ideia de colocar a ave em cima do skate e logo ela “aprovou” a ideia. Mesmo depois que recebeu os devidos cuidados e se recuperou, o galo continuou mostrando que é radical e segue com a rotina de skatista.

