Touro que seria abatido foge e espalha pânico na capital do Peru; assista

Touro foge do abate e causa pânico (Reprodução/Redes sociais)

Um touro que seria abatido conseguiu fugir e acabou provocando pânico generalizado em Lima, na capital do Peru.

Segundo informações da “BBC”, o animal teria escapado do caminhão que o levava para o abatedouro. Assustado, ele saiu correndo pelas ruas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o touro destruindo uma loja. As cenas foram parar nas redes sociais. Assista:

Nas imagens, é possível ver pessoas correndo e gritando, desesperadas.

Após 40 minutos, o touro finalmente foi imobilizado. Não se sabe, porém, qual o destino dado a ele.

Ainda segundo a “BBC”, uma pessoa teria ficado ferida durante o incidente.

Ataque de jacaré

O bombeiro e paramédico Juan Carlos La Verde levou uma mordida de um jacaré de 3,5 metros na Flórida, nos Estados Unidos, no início de agosto. Surpreendentemente, ele sobreviveu.

Juan nadava no Lago Thonotosassa, em Tampa, quando viu o gigantesco jacaré vir em sua direção e atacar, segundo contou ao “WFTS Tampa News”.

O jacaré deu o bote e abocanhou sua cabeça. “Imediatamente tentei abrir suas mandíbulas porque sabia que estava com a cabeça na boca de um jacaré”, disse.

O bombeiro contou que sentiu os dentes do animal cortando a carne de sua cabeça e soube que se não fizesse algo seria estraçalhado e engolido. “Quando senti os dentes, eu imediatamente soube que ou eu o virava ou ele me virava, mas o jacaré estava confuso, assim como eu estava confuso, e então simplesmente me soltou”, disse durante entrevista.

Ele afirmou que aproveitou que o jacaré o soltou e nadou rapidamente para a margem em busca de socorro. Rapidamente levado ao hospital, ele teve que se submeter a uma cirurgia de seis horas e ficou internado por 10 dias.

