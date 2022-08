Pergunta feita por filha faz pai reconsiderar seu casamento

Um homem está passando por um momento delicado depois que uma pergunta inocente feita por sua filha de 9 anos pode ter exposto uma grande crise em seu casamento. Conforme o relato feito por ele no Reddit, a filha pode ter revelado uma verdade oculta sobre sua esposa.

Em um relato emocionado, mas repleto de frustração, o homem revela que é casado com sua esposa, Hailey, há pouco mais de 3 anos e que até então nunca tiveram uma briga ou grande discussão sequer. Por conta disso, eles nunca questionaram a lealdade um do outro uma vez que seguiram em harmonia.

No entanto, uma conversa com sua filha de nove anos pode ter colocado uma grande interrogação no casamento. “Ontem à noite eu cheguei em casa e percebi que minha filha estava acordada, eu entrei em seu quarto e me deitei com ela, que estava ligeiramente chateada. Ela então me perguntou: ‘Papai, seu nome verdadeiro é Nathan?’”.

Estranhando a pergunta da filha, mas sem dar muita importância, o homem respondeu que não, e em meio a risadas falou que não possui um outro nome, desconhecido pela filha. Foi então que ela revelou: “Então não foi você que mandou mensagens para a mamãe a noite toda?”.

Tentando não transmitir o pânico para a filha, ele desconversou e, assim que a menina dormiu, foi confrontar a esposa sobre a situação em questão.

Ele está reconsiderando seu relacionamento

Segundo o relato, assim que mencionou o nome “Nathan” para a esposa, ele conseguiu perceber uma ligeira mudança na expressão da mulher e em seu humor.

“Quando disse a ela o que minha filha disse, ela apenas falou que não era nada e que eu não deveria me preocupar, mas a interrompi e pedi para ver seu celular, o que ela recusou imediatamente”, conta o homem.

Segundo o relato, ele revela que neste momento perdeu a cabeça e agiu de forma impulsiva: “Eu disse a ela que se ela não me mostrasse seu telefone e explicasse quem é Nathan, eu a deixaria e pegaria a custódia da nossa filha no tribunal já que sou a principal fonte de renda da nossa casa”.

“Não consigo pensar nessa situação e no motivo para ela fazer um escândalo sobre isso como se não tivesse nada a esconder. Eu só consigo pensar que ela está tendo um caso e que eu não sou mais o bastante para ela”.

“Desde então eu peguei duas malas e fui par a casa de um dos meus melhores amigos até que as coisas se acalmem, mas não sei como agir”.

Para alguns usuários, ele precisa ter calma por mais complicada que a situação seja. “Sinto muito pelo que você está passando, tente se manter firme e esteja presente para sua filha”, comentou uma pessoa.

“Se sua esposa não tivesse nada para esconder, ela não teria problema em te mostrar o telefone”, finalizou.