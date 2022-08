Noivos decidem ‘vender ingressos’ para o casamento e causam revolta

Um convidado ficou extremamente revoltado após receber um convite para “comprar um ingresso” de um casamento. Segundo seu relato, as pessoas foram convidadas para a ocasião apenas se concordarem em contribuir com algum dinheiro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o convidado indignado decidiu compartilhar detalhes do “convite” em uma publicação feita no Reddit. De forma anônima ele conta que a noiva e o noivo implementaram um sistema de “casamento com ingressos”, desta forma os convidados que “doassem” mais dinheiro, participariam de mais celebrações.

“Um casal que eu conheço se casou recentemente e no convite eles mencionaram que não tinham o dinheiro para pagar pelo casamento de seus sonhos, e decidiram pedir contribuições aos convidados. No convite havia um link para as contribuições e até aí está tudo bem”, conta.

“Como eles decidiram se casar no exterior eu não pude comparecer por conta de compromissos de trabalho, mas fiz uma pequena contribuição pelo linke e desejei tudo de bom para os dois”.

Eles decidiram “vender ingressos”

Continuando seu relato, o homem explica que, a partir daquele ponto, tudo o que estava revelando foi passado a ele por outros amigos que compareceram ao casamento.

“Eles disseram que os noivos planejaram o casamento baseado no valor da contribuição enviada por cada convidado. Então dependendo do valor que você enviou, você teria acesso a uma parte do casamento. Quem contribuiu com valores mais altos teria ‘acesso liberado’ a tudo”.

“Eles ainda pediram para alguns amigos, que tem uma banda e fazem shows ao vivo, tocarem em seu casamento, mas o convite para o show só foi liberado para quem fez uma grande contribuição! Se você não doou muito dinheiro, então só poderia comparecer à festa após a música ao vivo”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a ação do casal foi “brega” e “injustificada”, além de colocar os convidados em uma situação desconfortável.

“Pedir dinheiro para ir ao casamento... Definitivamente essas pessoas têm uma ideia diferente sobre o que é ir em um casamento”, comentou uma pessoa.

“A única circunstância em que isso seria aceitável seria se o casal tivesse lidado recentemente com uma tragédia ou tivesse um motivo extremamente compreensível para adiantar o casamento, como uma doença terminal. Honestamente, acho brega a situação como um todo”, comentou outra pessoa.