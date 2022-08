Mulher não acredita no que cunhada diz sobre seu filho e decide ir embora: ‘Mandei ela se f**er’

Um relato chegou ao Reddit nesta segunda-feira (22), há poucas horas, sobre como a mulher se sentiu ofendida na tratativa da cunhada para com seu filho. De acordo com a autora do desabafo, as coisas começaram a esquentar durante o horário de jantar.

“Meu marido e eu estávamos na casa dos meus cunhados com nosso filho de 17 anos, vamos chamá-lo de Adam”, iniciou o relato na plataforma, através do usuário u/TeensHavePimples. Além da companhia dos cunhados, estavam presentes sobrinhos e sobrinhas.

“Estávamos todos meio que saindo quando minha cunhada disse: ‘O jantar está quase pronto. Crianças, lavem as mãos, e Adam, lave o rosto também’”, escreveu. “Meu filho disse: ‘O que isso quer dizer?’ Ele definitivamente parecia irritado, mas ele não falou alto com ela nem nada.”

Conflito entre cunhadas

A mulher conta que sua cunhada o ordenou que lavasse o rosto por estar oleoso, sendo apenas parte de um procedimento de “boas maneiras”.

“Eu disse à minha cunhada que meu filho tem 17 anos e pode cuidar de sua própria higiene, além de sua pele oleosa fazer parte da puberdade. Ela começou a discutir comigo, logo me irritei. Eu podia ver que meu filho estava ficando chateado. Então me levantei e disse: ‘Quer saber, eu não estou realmente a fim de jantar. Acho que vou para casa”, desabafou.

Em seguida, o adolescente se juntou à mãe, assim como o marido e se prepararam para ir embora. “Minha cunhada falou que eu estava criando uma criança rude e suja, então eu disse a ela para ir se f*der no caminho para fora da porta”, desabafou a autora.

“Obviamente ela está chateada. E meu marido disse que cedi a moral com meu comentário de despedida. Eu estava tão brava. Quem ela pensa que é?”, finalizou.

