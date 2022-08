Mãe cria polêmica ao proibir avó de trocar a fralda do neto

Uma mãe provocou um grande debate em um fórum online depois de revelar ter ficado “extremamente chateada e incomodada” com a atitude “arrogante” de sua sogra. Segundo ela, a mulher decidiu trocar a fralda do neto sem sequer pedir permissão a ela.

Conforme a publicação realizada pela mãe no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a sogra deveria ter respeitado os limites impostos por ela e pelo marido e deixado que eles trocassem a fralda do bebê uma vez que estavam presentes no momento da troca.

De forma anônima, a mulher revelou que o incidente em questão aconteceu há 2 meses, mas que a situação ainda a incomoda e a faz querer a opinião de outras mães. Segundo relato, desde a gestação ela e o marido afirmam querer introduzir as noções de consentimento e privacidade desde os primeiros dias de vida do filho.

Por este motivo, eles optaram que somente eles seriam os responsáveis por trocar as fraldas do bebê e que seria desta forma a menos que eles estivessem impossibilitados por algum motivo como o filho estar sendo cuidado pela babá ou pelos avós.

A sogra não concordou com a situação

Apesar da mulher e de seu companheiro estarem alinhados a respeito dessa decisão, a mãe do homem pareceu não concordar e decidiu passar por cima da escolha do casal e trocar uma fralda sem sequer pedir por permissão.

“É irracional pensar que apenas os pais devem trocar as fraldas do filho? Há algum tempo minha sogra estava segurando meu bebê quando ele começou a chorar e, em vez de apenas devolvê-lo, ela decidiu trocá-lo em nem pedir permissão sendo que eu estava ali. Ele ficou visivelmente incomodado e chorou durante toda a troca”.

“Ela o devolveu logo depois, mas isso me incomodou pois não era tarefa dela trocá-lo. Eu não disse nada na época porque estava tentando ser amigável, mas estou considerando seriamente impor alguns limites”, revela a mulher.

Diversas pessoas interagiram com a publicação feita por ela, sendo que muitos ficaram indignados com a atitude da própria mãe.

“Se você não confia nos avós do seu filho para trocar a fralda do bebê, então eles não deveriam nem ver o bebê”, comentou uma pessoa.

“Acho que é algo que você precisa resolver internamente. Em primeiro lugar, todos da minha família se ofereceram para ajudar a trocar as fraldas e isso é porque eles estão sendo úteis e querendo me dar um momento de descanso. Eu acho que isso adorável e carinhoso”, comentou outra pessoa.