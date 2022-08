Homem obtém segundo maior prêmio de loteria já registrado

Tem gente que é sortuda, mas tem aqueles que impressionam por ter muito mais sorte que o “comum”. É o caso de um vencedor de um prêmio de loteria nos Estados Unidos: sozinho, ele faturou um prêmio de 1,28 bilhão de dólares.

Se esse valor fosse convertido para real atualmente, seria o equivalente a mais de R$ 6,6 bilhões. Pouco?

O caso foi registrado em Illinois, estado do meio-oeste estadunidense, no fim do mês de julho. Segundo a CNN, o sortudo conseguiu marcar todos os números corretos após semanas de acúmulo da loteria. Nenhum bilhete estava acertando o conjunto de seis números da Mega Millions até então.

Para se ter uma ideia, as chances de ganhar no jackpot da Mega Millions é de 1 em 302.575.350.

O feito se tornou um recorde nos Estados Unidos: esse é o segundo maior prêmio já registrado pela loteria.

A maior premiação já paga foi de 1,53 bilhão de dólares para um único vencedor (equivalente a cerca de R$ 7,9 bilhões, atualmente). Esse recorde ainda é do vencedor de um jogo realizado na Carolina do Sul, em 2018. Ele é também um recorde mundial.

Já o maior prêmio de qualquer jogo de loteria nos Estados Unidos saiu pela Powerball, em 2016. Era de um total de 1,58 bilhão de dólares (R$ 8,16 bilhões, na cotação atual) e foi compartilhado entre vencedores dos estados da Califórnia, Flórida e Tennessee.

No Brasil

O maior prêmio de uma loteria brasileira saiu, como era de se esperar, da Mega-Sena. Segundo o site Lottoland, ele aconteceu na Mega da Virada do ano passado, quando foi entregue um valor de R$ 378,1 milhões.

O prêmio foi dividido entre dois ganhadores, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro.

