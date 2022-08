Ela se recusou a lavar a louça após ter problemas em um jogo de computador

Uma mulher está se sentindo incomodada com algumas atitudes do marido que insiste em invalidar os momentos de distração dela. Segundo seu relato, compartilhado no Reddit, o homem está se sentindo “superior” por ter “hobbies produtivos” enquanto ela prefere passar o tempo livre jogando em seu computador.

De forma anônima, a mulher conta que tem um filho pequeno com uma rotina de sono entre as 13 e 15 horas e que, aos finais de semana, ela combinou com o marido de usar o tempo “livre” para aproveitar um de seus hobbies preferidos: jogar no computador.

“Tecnicamente meu marido poderia olhar meu filho em outros momentos para eu poder jogar e distrair um pouco, mas ele enfatiza que eu só devo jogar quando meu filho estiver dormindo e, nos outros momentos que tenho tempo, ele insiste em assistirmos algo juntos”, conta a mulher.

Com isso, seu tempo para jogos se reduz a poucas horas durante o final de semana. “Como era um sábado eu tinha esse tempo para mim e decidi jogar um pouco de ‘The Sims’ enquanto terminava de assar alguns muffins para meu filho. Eu construí algo que me deixou orgulhosa, mas depois de 1 hora e 50 minutos de jogo meu jogo travou e eu perdi todo o meu progresso”.

A situação escalou para uma briga

Continuando seu relato, a mulher conta que ficou extremamente irritada com a situação pois sabia que não teria como recuperar esse tempo durante a noite, já que o marido insiste que ela não jogue videogame neste horário.

“Foi então que ele desceu depois de acordar e eu decidi contar a ele o que tinha acontecido com o jogo e ele apenas disse que eu deveria ter aproveitado enquanto estava jogando e que já tive meu tempo livre naquele dia. Além disso, ele disse que entenderia melhor se eu tivesse ‘desperdiçado meu tempo livre com algo produtivo’”.

“Eu fiquei com raiva porque ele me julga por gostar de videogame mesmo eu jogando apenas 2 dias na semana por 1 hora ou pouco mais que isso. Eu também tenho outros hobbies, mas ele me reduz a esse”, desabafa a mulher.

Ela então revela que, indiferente a sua situação, o marido simplesmente a “mandou tirar a louça da máquina de lavar”.

“Eu sabia que meu filho ia acordar então fiquei irritada porque tenho apenas 2 horas por semana para o meu hobby e lidar com essa atitude de julgamento me chateou! Eu na hora não pensei e respondi a ele com deboche porque ele sempre ‘espera que eu faça alguma tarefa’. Isso logo virou uma discussão sobre como meus hobbies não são produtivos enquanto os dele são e que sou ‘obcecada’ por jogos. Me senti como uma pessoa que joga 24 horas por dia 7 dias por semana”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a mulher não está errada em se chatear com a situação. “Quem é ele pra ditar como você deve relaxar e porque tem que ser algo produtivo? Meu hobby é me distrair no Reddit. Se ele precisa que a máquina de louça seja esvaziada, ele que esvazie”.

“Lamento que seu marido não te deixe ter seu tempo livre à noite. Você precisa tirar um tempo para você!”, comentou outra pessoa.

“Se você ficasse jogando o tempo todo isso seria um problema, mas você não faz isso! Ele precisa ver que tem que existir um equilíbrio nessa situação”, finalizou uma terceira.